Grote ongeregeldheden na Go Ahead - AZ: 'Er wordt geslagen'

Bizarre gebeurtenissen na de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ (0-3). Boze thuissupporters kwamen het veld op, zo was te zien op beelden van ESPN. Ze zouden het vizier hebben gericht op spelers van AZ.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurde, maar op televisiebeelden was te zien dat in ieder geval één Go Ahead-supporter door stewards werd afgevoerd. Ondertussen liep aanvoerder Mats Deijl naar de situatie toe.

ESPN-verslaggever Aletha Leidelmeijer keek verbaasd om, toen ze zag dat de fans het veld op kwamen. "Wat is hier nou aan de hand? Er komen supporters het veld op. Een paar gaan richting de AZ-spelers. Nou ja, whatever. Wij gaan door, want dit is superkinderachtig allemaal." Analist Danny Koevermans merkte op dat er 'zelfs geslagen wordt'.

Het account VoetbalUltras komt op X met toelichting. "Onrust bij Go Ahead Eagles - AZ. De supporters van AZ toonden een spandoek, dat daarna naar hun eigen spelers werd gegooid. De spelers van AZ dreigden het doek te verliezen aan supporters van Go Ahead Eagles, maar bleven het verdedigen", zo klinkt het.

Onrust bij Go Ahead Eagles - AZ. De supporters van AZ toonden een spandoek, dat daarna naar hun eigen spelers werd gegooid. De spelers van AZ dreigden het doek te verliezen aan supporters van Go Ahead Eagles, maar bleven het verdedigen. pic.twitter.com/Ohz9gyK232 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 4, 2025

Vlam in de pan in Deventer

In de slotfase van de wedstrijd sloeg de vlam al in de pan. In de blessuretijd zette Goes zijn tegenstander Enric Llansana van de bal met een sliding. Hij juichte uitbundig na zijn sliding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis greep direct naar de rode kaart. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf bekeek de videobeelden en zag geen reden om Nijhuis naar de kant te roepen, waardoor Goes voortijdig de kleedkamer opzocht. Zijn trainer Maarten Martens ontfermde zich over hem.

De gebeurtenissen zijn niet los te zien van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead van 21 april. Goes wekte toen irritatie bij spelers van Go Ahead met zijn gedrag op het veld. Go Ahead-speler Victor Edvardsen toonde tijdens de huldiging een provocerend spandoek over Goes.

