heeft AZ zondagmiddag op een 0-2 voorsprong gebracht tegen Go Ahead Eagles. De veelbesproken verdediger sloeg kort voor de pauze toe en maakte zo zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

In de 44ste minuut van de wedstrijd nam Goes de bal op de slof na een corner van Peer Koopmeiners. Via de onderkant van de lat vloog de bal in het doel van Go Ahead. Het publiek zong Goes daarna op beledigende wijze toe, door hem een hoerenjong te noemen.

Goes toonde daarna de achterkant van zijn shirt te tonen richting het publiek. Datzelfde publiek floot al de gehele eerste helft bij ieder balcontact van Goes.

'Dit verzin je niet'

Commentator Martijn van Zijtveld van ESPN reageert: “Daar is het nota bene Wouter Goes! Dat verzin je toch ook niet. Een knappe goal is het wel, zo nog even de binnenkant van je voet ertegenaan duwen. Als iedereen onder de bal doorgaat, is het een soort reflex van Goes.”

Analist Danny Koevermans genoot van het doelpunt. "Alsof het zo moet zijn. Z’n eerste goal in de competitie, maar hij doet het echt als een volleerd aanvaller. Wat een geweldig doelpunt. Dat mag je ook wel even vieren, maar daarna moet je ook snel wegwezen. Je kan je overigens wel afvragen hoe Goes zo vrij kan staan. De afspraken bij verdedigende spelhervattingen zien er niet goed uit bij Go Ahead, maar Goes doet het fenomenaal met de binnenkant van zijn voet."

De gebeurtenissen zijn niet los te zien van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead van 21 april. Goes wekte toen irritatie bij spelers van Go Ahead met zijn gedrag op het veld. Go Ahead-speler Victor Edvardsen toonde tijdens de huldiging een provocerend spandoek over Goes.

