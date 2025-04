Edvardsen hoort straf voor Wouter Goes-spandoek

De aanklager betaald voetbal heeft een beslissing genomen over de zaak rondom . De aanvaller van Go Ahead Eagles toonde bij de huldiging voor de bekerwinst een spandoek met AZ-verdediger afgebeeld als hond, die Edvardsen zelf aan de lijn hield. De aanklager heeft de zaak afgedaan met een berisping.

Tijdens de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles maakte Goes zich niet bepaald populair. Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen. Na afloop spraken meerdere spelers van Go Ahead én analisten hun irritatie uit over de AZ'er.

Dat Edvardsen Goes enkele dagen na de bekerfinale nog niet was vergeten, bleek wel op de huldiging. Voorafgaand aan de festiviteiten plaatste de Zweed een foto van een spandoek op zijn Instagram Story. Daarop was de aanvaller te zien als personage uit de populaire game GTA 5, terwijl het hoofd van Goes op een hond aan een ketting was gezet. Edvardsen vertoonde het doek ook tijdens de huldiging, waarvoor hij een dag later door het stof ging.

Maandag werd duidelijk dat de aanklager betaald voetbal een onderzoek was begonnen naar de actie van Edvardsen. Een dag later is de beslissing over de Zweed volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf al genomen: hij komt ervan af met een berisping. Daarmee kan Edvardsen komende zondag dus ‘gewoon’ in actie komen voor Go Ahead Eagles, wanneer AZ en Goes op bezoek komen in De Adelaarshorst.

De aanklager betaald voetbal volstaat met een berisping voor Victor Edvardsen voor het 'Wouter Goes-spandoek', dat hij toonde bij de huldiging van Go Ahead Eagles als bekerwinnaar en op social media. Daarmee loopt de rel met een sisser af voor de Zweedse spits. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 29, 2025

