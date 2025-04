'Methode-Goes' plots essentieel genoemd voor Europees succes Nederlandse clubs

Het gedrag van is al heel het seizoen een punt van discussie. Veel journalisten en analisten zijn geen fan van de acties van de AZ-verdediger, Hugo Borst is dat als een van de weinigen wél. De columnist van het Algemeen Dagblad denkt dat we in Nederland meer van dit soort verdedigers nodig hebben, willen we hoge ogen gooien op een EK of WK.

Voor Goes is dit seizoen het eerste seizoen waarin hij de gehele jaargang vaste waarde is voor zijn club AZ. Zijn speelwijze wordt dan ook steeds bekender en na de bekerfinale zal menig voetbalfan wel een duidelijke mening hebben gevormd over de 20-jarige verdediger. Vaak zijn die opinies negatief, maar Borst is een andere mening toegedaan. In zijn column in het Algemeen Dagblad neemt de journalist het op voor de jonge mandekker. Nadat Borst eerst Antonio Rüdiger heeft benoemd, die zichzelf tijdens de Copa Del Rey-finale totaal niet kon beheersen, noemt journalist de naam van Goes.

Artikel gaat verder onder video

"Geef mij Wouter Goes maar", begint Borst. "Een uitstekende verdediger (ik las: 23 duels, 19 overtredingen), al moet de AZ’er nog het nodige bijleren. Negen gele kaarten, zes voor opstootjes en praten tegen de scheidsrechter, dat is zonde. Aan de andere kant: als je je tegenstander verbaal kan slopen, dan is zo’n kaart functioneel." Goes, die tijdens de bekerfinale veelal negatief werd belicht vanwege zijn knijpgedrag, mag daar van Borst gerust mee door gaan. "Hopelijk laat Goes zijn nagels groeien. Slijpt hij die zaterdagavond scherp bij. Krabben hoort niet. Knijpen ook niet. Maar als het punten oplevert, waarom niet?" Alleen bij bijten trekt Borst de grens.

LEES OOK: ‘Wouter Goes-spandoek’ krijgt staartje voor Victor Edvardsen

De journalist vindt het jammer dat er maar weinig mensen het met hem eens lijken te zijn. "Ik merk dat ik vrij alleen sta in mijn vergevingsgezindheid richting Goes. Mijn vriend Henk Spaan roept dat die jongen niet spoort en Kees Kwakman zegt dat Goes dringend hulp nodig heeft." Borst zet daar zijn twijfels bij en hoopt dat meer verdedigers zich zo gaan opstellen als de speler van AZ. "Het is geoorloofd om je tegenstander(s) uit de wedstrijd te praten. Het is in Nederland alleen niet gebruikelijk. Daar mag best verandering in komen. Voetbal is een ritueel oorlogje, begrensd door een eindsignaal. Daarna doe je pas weer normaal."

Borst stelt zelfs dat Nederlandse clubs geen prijzen gaan winnen zonder de mentaliteit van Goes. "Op zijn Zuid-Europees strijden of, nog erger, op zijn Zuid-Amerikaans, het lijkt hier verboden. Maar zo wordt het natuurlijk nooit wat op internationaal niveau. Leuk al die kwartfinales, maar kom eens twee rondes verder. Ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse clubs profiteren van de methode-Goes." De AZ-speler heeft weinig medestanders op dit moment, maar zij die zijn gedrag accepteren, zijn vaak goede voetballers geweest, weet Borst. "Barry van Galen en Willem van Hanegem bijvoorbeeld. Dat zegt alles. Dat waren ook winnaars."

