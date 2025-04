‘Wouter Goes-spandoek’ krijgt staartje voor Victor Edvardsen

Er was de afgelopen week veel te doen om het spandoek dat Go Ahead Eagles-speler deelde op zijn Instagram, na het winnen van de KNVB-Bekerfinale. Op het spandoek was te zien, die als een hond aan de lijn lag bij Edvardsen. De actie van de Zweed krijgt mogelijk een vervelend staartje.

Maandag 21 april won Go Ahead Eagles voor het eerst in de geschiedenis de KNVB-Beker, door in de finale AZ te verslaan met penalty’s. Niet alle spelers van Go Ahead toonden zich grote winnaars. Edvardsen deelde een foto van een spandoek met hem en Goes erop, geïnspireerd op een spandoek met Denzel Dumfries en Theo Hernández. Er kwam veel kritiek op de uiting van Edvardsen, die een dag later zijn excuses aanbood:

“Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het tonen van het doek gisteren. Het was grappig bedoeld en niet om iemand te beledigen of aan te vallen. Ik wil alle Go Ahead Eagles-supporters bedanken voor hun support gisteren”, zo schreef Edvardsen op Instagram. De aanvaller richtte zich vervolgens ook nog met een persoonlijke boodschap tot Goes. “Ik hoop je over twee weken te zien en dat we een goede wedstrijd tegen elkaar hebben”, zo klonk het. Edvardsen doelde daarmee op de onderlinge ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en AZ op zondag 4 mei.

LEES OOK: Simonis onthult: 'echte paniek' op Go Ahead-bank in bekerfinale

Na alle commotie krijgt de actie van Edvardsen mogelijk nog een gevolg. Er wordt een onderzoek gestart door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal. Het delen van het spandoek zou namelijk in strijd kunnen zijn met de Gedragscode Betaald Voetbal.

