Simonis onthult: 'echte paniek' op Go Ahead-bank in bekerfinale

Paul Simonis kreeg het tijdens de bekerfinale vorige week doodsbenauwd van , zo vertelt de trainer van Go Ahead Eagles zondagavond bij Studio Voetbal. De oefenmeester had de spits van AZ nog nooit zo goed gezien en zat in ‘paniek’ op de bank. Nadat zijn ploeg had gewonnen na strafschoppen, besloot Simonis Meerdink te complimenteren op zijn spel.

Meerdink ontwikkelt zich dit seizoen, vooral als invaller, goed bij AZ. Afgelopen speelronde zorgde hij diep in blessuretijd met een omhaal voor de gelijkmaker tegen NAC Breda (1-1), terwijl hij enkele dagen eerder na een uur binnen de lijnen kwam in de bekerfinale voor Troy Parrott. Daarin wist Meerdink een uitstekende indruk achter te laten, zo herinnert Simonis zich.

“Hij viel tegen ons in en ik dacht echt: ‘Jezus…’ Ik had hem nog nooit zo goed gezien. Echt paniek”, blikt Simonis terug op de bekerfinale. “Ik was maar aan het hopen van: laat het niet de 120ste minuut zijn. Hij is atletisch, hij is sterk, overzicht behouden, doelgericht…” Rafael van der Vaart gaat mee in de lof voor Meerdink: “Hij ving ook een paar ballen op op zijn borst en die legt hij dan af… Echt heel indrukwekkend.”

Omdat Meerdink zoveel indruk maakte in de bekerfinale, besloot Simonis na de wedstrijd op hem af te stappen. “Hij was natuurlijk in zak en as, dat snap ik ook wel, want hij miste een hele grote kans”, schetst de trainer de situatie. De 21-jarige spits kreeg in de blessuretijd van de tweede helft twee enorme kansen de wedstrijd op slot te gooien, maar verzuimde. Simonis gaat verder: “Ik zei: ‘Ik vond jou echt belachelijk goed man’. Wat een goede speler.”

