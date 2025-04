Van Hanegem kraakt ‘sneue vertoning’ bij Go Ahead Eagles na bekerfinale

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor . De spits annex aanvallende middenvelder van Go Ahead Eagles haalde na afloop van de gewonnen bekerfinale uit naar AZ-verdediger en liet zijn onvrede over de mandekker niet meer los. Dat leidde tot een heel ‘sneue vertoning’ tijdens de huldiging, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Go Ahead Eagles was een week geleden na strafschoppen te sterk voor AZ in de finale van de KNVB Beker. Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen. Na afloop spraken meerdere spelers van Go Ahead én analisten hun irritatie uit over de AZ'er.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Positief geluid over Goes wordt betwist: 'Ik wil dat dolgraag geloven, maar...'

In de week na de bekerfinale had iedereen zijn mening paraat over Goes. Daardoor ging het ‘iets te vaak’ over de twintigjarige verdediger, zo vindt Van Hanegem. De Kromme nam het vorige week al voor Goes op in zijn podcast. “Ik had me voorgenomen om daar niet aan mee te doen, maar Go Ahead Eagles wint een prijs en zelfs bij dat feest ging het nog over Goes”, legt Van Hanegem de keuze uit toch over Goes te beginnen. “Die spits Victor Edvardsen sjouwde zelfs met een achterlijk spandoek, wat een sneue vertoning. En dan vinden we Goes gek doen.” Daags na de huldiging meldde Edvardsen zich op Instagram om zijn excuses aan te bieden voor het spandoek.

LEES OOK: 'Echt een smet op de bekeroverwinning van Go Ahead, valt mij echt zwaar tegen'

De reactie van Edvardsen vergelijkt Van Hanegem met zijn eigen tijd als speler in de Verenigde Staten. Daar kwam het Feyenoord-icoon de Italiaanse spits Giorgio Chinaglia tegen, die zou hebben gezegd dat Johan Cruijff ‘niet zo goed’ was en dat Pelé hem ‘vooral in de weg liep’. “Wij zeiden tegen die Chinaglia: ‘Nee, prima. Jij bent nogal goed.’ Dat was voldoende. Ongeveer zo had Edvardsen ook kunnen reageren. In plaats van op een bus staan met een spandoek met Goes afgebeeld als hond.”

➡️ Meer nieuws over Wouter Goes

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Positief geluid over Goes wordt betwist: 'Ik wil dat dolgraag geloven, maar...' 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Van der Gijp hekelt commotie over Wouter Goes: 'Hij krijgt een beetje teveel publiciteit' 🔗

👉 Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind' 🔗