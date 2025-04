'Echt een smet op de bekeroverwinning van Go Ahead, valt mij echt zwaar tegen'

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over de manier waarop de spelers van Go Ahead Eagles zich na afloop van de bekerfinale tegen AZ hebben getoond. De Deventenaren zijn bezig aan een geweldig seizoen en zetten maandagavond in De Kuip de kroon op hun werk, maar volgens Driessen zijn ze geen ‘sportieve winnaars’. De verslaggever van De Telegraaf doelt niet alleen op het spandoek van , maar ook op het feit dat spelers van de bekerwinnaar de rug toekeerden.

Edvardsen is evenals Goes een veelbesproken speler in de nasleep van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. De Zweed is dit seizoen een van de uitblinkers bij Go Ahead, maar slaagde er in de bekerfinale niet in om zijn stempel te drukken. De ontlading was desondanks gigantisch bij Edvardsen. De aanvaller liet zich na afloop echter meeslepen in zijn emoties. Hij was voor de camera van VoetbalPrimeur keihard voor Goes, die hij woensdagavond tijdens de huldiging in Deventer nog eens extra vernederde door een spandoek te tonen waarop de verdediger van AZ was afgebeeld als een hond die aan zijn ketting lag.

Artikel gaat verder onder video

De Zweed verontschuldigde zich donderdag voor zijn actie, maar Driessen is desondanks niet onder de indruk van de voetballer. “Ja, op aandrang van… Die jongen is gewoon volwassen en had het zich moeten beseffen op het moment dat je zoiets laat maken of dat je vrienden je zoiets proberen op te dringen, of wie dat ook gedaan heeft. Het is belachelijk, echt een belachelijk spandoek. Getuigt van geen enkele collegialiteit. Want ook Edvardsen kan zich profileren dankzij het spel van Wouter Goes”, zo zegt Driessen in de podcast Kick-off. Zijn collega Mike Verweij is evenmin te spreken over de actie van Edvardsen. “Als je het dan heel slecht kopieert - want hij heeft dit natuurlijk gezien bij Denzel Dumfries - dan heb je ook gezien dat Dumfries daarna diep door het stof moest om een schorsing of een boete te voorkomen.”

“Uiteindelijk heeft Dumfries nog een boete gekregen. Dan weet je dus dat je uiteindelijk ook je excuses moet gaan aanbieden”, vervolgt Verweij. “Dat heeft hij gedaan, maar ik denk niet dat de KNVB het hierbij zal laten. Omdat je toch de sport, het voetbal, de Eredivisie en je tegenstander in het diskrediet brengt. Ik ben het ook wel met Valentijn eens dat je heel veel moet kunnen in het kader van de vrijheid van meningsuiting, maar dit is gewoon beledigend en totaal onnodig. Ik kan me dus voorstellen dat ze hem ook gewoon een wedstrijd schorsen”, zo klink het. Volgens Driessen ging het ‘echt helemaal nergens over’. “Dan ben je gewoon echt heel klein.”

LEES OOK: Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws

‘Absoluut geen sportieve winnaars’

Driessen heeft sowieso geen goed woord over voor de manier waarop de Go Ahead Eagles-spelers zich na het winnen van de bekerfinale opstelden richting hun tegenstander. Na afloop gingen er onder meer beelden rond op sociale media waarop te zien was dat Goes middenvelders Enric Llansana en Calvin Twigt een hand wilde geven, maar beiden negeerden de verdediger compleet. “Dat heb ik volgens mij afgelopen dinsdag ook gezegd over de spelers van Go Ahead, die de rug toekeerden na een overwinning van de beker. Dan moet je je juist groot tonen. Dan moet je ook gewoon een sportieve winnaar kunnen zijn. Zoals Goes een sportieve winnaar was om iedereen gewoon een hand te geven. Zo zijn ze absoluut geen sportieve winnaars. Ik vind het, en algemeen directeur Van Dop zei het ook al, echt een smet op de bekeroverwinning van Go Ahead Eagles.”

Driessen is teleurgesteld in de bekerwinnaar. “Het valt mij echt zwaar tegen. Ze hebben alle lof gekregen, maar hier verdienen ze gewoon echt een paar draaien om de oren”, zo klinkt het.

