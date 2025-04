Spectaculaire goal Mexx Meerdink bezorgt AZ in extremis punt tegen NAC

Drie dagen na de verloren bekerfinale heeft AZ met pijn en moeite een punt overgehouden aan het Eredivisieduel met NAC Breda: 1-1. Feyenoord-huurling leek een kwartier voor tijd uit te groeien tot matchwinner met een tegendraadse kopbal uit een hoekschop, maar zorgde diep in blessuretijd met een spectaculaire omhaal voor de eindstand.

Drie dagen na de teleurstellende bekerfinale richtte AZ de ogen weer op de Eredivisie. Dat deed de ploeg met zes wijzigingen in de startformatie. Opvallend was het ontbreken van Goes in het hart van de defensie, die na zijn wangedrag tijdens én vooral na de strafschoppenserie in de finale uit de basis werd gelaten. Bij tegenstander NAC Breda - dat al tien duels op rij zonder zege was - bleef een grote wisseling van spelers uit. Trainer Hoefkens paste slechts één positie aan, al had hij daarin weinig keus. Aanvoerder Van Den Bergh was geschorst na zijn tiende gele kaart en werd vervangen door Kongolo.

Geen spektakel voor rust

Met de jongste basisformatie sinds 2016 poogde AZ de stugge Bredanaars - die vanaf het begin de defensieve stellingen innamen - uit elkaar te spelen. Daar slaagde de ploeg echter totaal niet in, want in de weinig spectaculaire eerste helft hielden de Brabanders zeer eenvoudig stand. Grote kansen voor AZ bleven uit en ook NAC Breda stelde daar offensief niets tegenover. Balbezit van de bezoekers op de helft van AZ was namelijk een zeldzaamheid. Een doelpuntloze ruststand was - ondanks het Alkmaarse veldoverwicht - dan ook een meer dan logisch gevolg.

Na rust kwam er meer schwung in de wedstrijd. AZ begon met meer overtuiging aan de tweede helft en kreeg via Meerdink direct een serieuze mogelijkheid om de ban te breken. Aan de andere kant was Ómarsson gevaarlijk namens NAC. Toch keerde al snel het spelbeeld van de eerste helft terug. AZ dicteerde het spel, terwijl NAC zich massaal terugtrok en gokte op de omschakeling. De druk van de thuisploeg nam wel toe, mede gevoed door een groeiend besef dat er punten gepakt móesten worden. Dat vertaalde zich niet in een doelpunt voor AZ, maar volledig tegen de verhouding in kopte Sauer een kwartier voor tijd raak. Bij een hoekschop zag de Alkmaarse defensie de tiener volledig over het hoofd. In het restant van de wedstrijd was de ploeg van Hoefkens bij de les. In het slot van de wedstrijd bleef de ploeg van Hoefkens geconcentreerd. De Brabanders gaven niks meer weg en leken de zege vakkundig over de streep te trekken. Waar het AZ afgelopen zondag in de blessuretijd nog de das omdeed, was het dit keer Meerdink die in de extra tijd als redder optrad en alsnog een punt veiligstelde.

Mexx Meerdink met een 𝐰𝐞𝐞𝐫𝐠𝐚𝐥𝐨𝐳𝐞 omhaal in de 97e minuut 🔥#AZNAC — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2025

