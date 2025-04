Sauer is provocaties Van Bommel en Meerdink niet vergeten en viert treffer in Alkmaar met plagerig gebaar

maakt namens NAC Breda de 0-1 in het uitduel bij AZ en kan het daarna niet laten terug te slaan naar en . Het tweetal van de thuisploeg zette eerder dit seizoen bij de onderlinge confrontatie in Breda kwaad bloed bij de Brabanders, waarbij het na het laatste fluitsignaal flink uit de hand liep.

NAC stond op 15 december vorig jaar lange tijd op een 1-0 voorsprong in het thuisduel met AZ, maar gaf het in de slotfase helemaal uit handen. Door doelpunten van Troy Parrott en Mees de Wit, die laatste tekende in blessuretijd voor de winnende, zegevierden de Alkmaarders alsnog met 1-2. Na afloop kwam het tot een ongemeen tussen beide teams na provocerend gedrag van Meerdink en Van Bommel.

Ruim vier maanden na dato blijkt Sauer het voorval nog niet te zijn vergeten. De Slowaakse Feyenoord-huurling kopte NAC een kwartier voor tijd uit een hoekschop op een 0-1 voorsprong in het AFAS Stadion, daarna kon hij het niet laten nog even een huilgebaar richting de tegenstander te maken.

⚽️ GOAL: Leo Sauer

🇳🇱 AZ Alkmaar 0-1 NAC Bredapic.twitter.com/GPiAZQI1kc — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 24, 2025

