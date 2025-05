Dubbele hoofdrol Wouter Goes bij wraak AZ op Go Ahead Eagles

AZ heeft in Deventer wraak genomen op Go Ahead Eagles voor de verloren bekerfinale. De Alkmaarders waren op De Adelaarshorst maar liefst met 0-3 te sterk voor de ploeg van Maarten Martens en doorbraken daarmee een treurige serie, waarbij de veelbesproken een dubbele hoofdrol voor zich opeiste. Ook FC Twente wist op bezoek bij Sparta Rotterdam voor het eerst in lange tijd weer eens een competitiewedstrijd te winnen: 0-2.

Go Ahead Eagles - AZ 0-3

In Deventer stonden met Go Ahead en AZ de twee bekerfinalisten na nog geen twee weken opnieuw tegenover elkaar. Voor de ranglijst deed het duel er wellicht minder toe; de Eagles zijn door het winnen van de beker immers al zeker van een ticket voor de Europa League en AZ wist al dat het veroordeeld wordt tot de play-offs om een plek in de voorrondes van de Conference League. De Alkmaarders aasden echter wél op sportieve wraak op de Deventenaren. Bovendien hoopte de ploeg van trainer Maarten Martens ook eindelijk een einde te maken aan een treurige serie in de Eredivisie, waarin al sinds 23 februari (Fortuna Sittard-thuis, 1-0) niet meer werd gewonnen.

Die wraak zou er ook komen. Na een kwartier kwam AZ op voorsprong in Deventer, door een ongelukkig moment van Gerrit Nauber. De Duitse verdediger kreeg de bal na een gekraakt schot van Sven Mijnans tegen zich aan en werkte het speeltuig tot zijn ontzetting achter zijn eigen doelman Jari De Busser. Ruben van Bommel dacht de voorsprong van AZ vijf minuten voor rust te verdubbelen, maar door zijn treffer ging een streep omdat Mijnans in de aanloop buitenspel had gestaan. Vlak voor rust was het echter alsnog raak, toen de veelbesproken en voortdurend uitgefloten Wouter Goes een hoekschop ineens op zijn pantoffel nam en De Busser via de lat klopte: 0-2.

Na rust kwam er nog één treffer bij. Invaller Jayden Addai werd een kwartier voor tijd uitstekend bediend door Ruben van Bommel en tekende met zijn eerste Eredivisietreffer voor AZ voor de 0-3 eindstand. Goes haalde het eindsignaal echter niet. In blessuretijd trad hij nog als vredestichter op bij een opstootje, maar even later plaatste de verdediger een snoeiharde tackle op Enric Llansana waarvoor scheidsrechter Bas Nijhuis hem een rode kaart toonde.

🟥 Wouter Goes pakt direct rood in verhitte slotfase tegen Go Ahead Eagles 😳#gaeaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 4, 2025

Sparta Rotterdam - FC Twente 0-2

FC Twente maakt zich net als AZ op voor de play-offs, maar verkeert de voorbije weken eveneens niet bepaald in een denderende vorm. Op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat onder Maurice Steijn een knappe opmars op de ranglijst maakte en zeker bij winst mocht blijven dromen van deelname aan het seizoenstoetje, werd echter voor het eerst sinds 9 maart (Almere City-thuis, 1-0) weer eens gewonnen door de ploeg van trainer Joseph Oosting.

Al na twee minuten had topscorer Sem Steijn de 0-1 op Het Kasteel op zijn schoen, maar zijn volley spatte op de lat boven Nick Olij uiteen. Vlak voor rust namen de Tukkers echter alsnog afstand. Eerst schoot Michal Sadílek na terugleggen van Ricky van Wolfswinkel fraai in de kruising, even later had Steijn zijn eveneens mooie doelpunt na een goede beweging alsnog te pakken: 0-2. Daarmee was ook direct de eindstand bereikt. Door de nederlaag maakt Sparta een pas op de plaats in de strijd om een play-offplaats. De Kasteelheren blijven elfde, met drie punten achterstand op de negende plaats van FC Groningen die recht geeft op deelname aan de strijd om een plek in de voorrondes van de Conference League.

