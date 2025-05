Vlam in de pan: Goes juicht keihard en krijgt één seconde later rood

De vlam sloeg zondagmiddag volledig in de pan tijdens de slotfase van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. speelde een opvallende rol en kreeg een rode kaart voor een tackle op Enric Llansana.

In de blessuretijd van de wedstrijd zette Goes zijn tegenstander van de bal met een sliding. Hij juichte uitbundig na zijn sliding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis greep direct naar de rode kaart. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf bekeek de videobeelden en zag geen reden om Nijhuis naar de kant te roepen, waardoor Goes voortijdig de kleedkamer opzocht. Zijn trainer Maarten Martens ontfermde zich over hem.

Even daarvoor liet Goes zich juist van zijn goede kant zien. Hij probeerde de gemoederen te bedaren tijdens een opstootje, door zijn eigen ploeggenoot weg te trekken.

© Imago

Artikel gaat verder onder video

In de laatste minuut van de officiële speeltijd raakten Kees Smit (AZ) en Llansana verwikkeld in een duel, waarna Smit een duw uitdeelde aan Llansana. Vervolgens liepen de emoties bij sommige spelers hoog op, bijvoorbeeld bij Victor Edvardsen, die een gebaar maakte waarmee hij ogenschijnlijk uitbeeldde ‘neer te kijken’ op Ibrahim Sadiq. Goes hield ondertussen Smit in bedwang.

Goes, die in de eerste helft nog een doelpunt maakte, was gedurende de hele wedstrijd het mikpunt van spreekkoren van het Go Ahead-publiek. Zo werd hij door een groep fans een 'hoerenjong' genoemd. Op tv was ook te horen dat een fan hem een 'kankerjong' noemde.

De gebeurtenissen zijn niet los te zien van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead van 21 april. Goes wekte toen irritatie bij spelers van Go Ahead met zijn gedrag op het veld. Go Ahead-speler Victor Edvardsen toonde tijdens de huldiging een provocerend spandoek over Goes.

🟥 Wouter Goes pakt direct rood in verhitte slotfase tegen Go Ahead Eagles 😳#gaeaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 4, 2025

