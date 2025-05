'Weet je wat de grap is? Goes zei op het veld...'

verbaasde zich tijdens Go Ahead Eagles – AZ over een uitspraak van . In de slotfase stelde Goes richting tegenstander voor om ‘het vriendelijk af te sluiten’, maar in de blessuretijd kreeg de AZ’er een rode kaart voor een forse tackle op Llansana.

In de blessuretijd van de wedstrijd zette Goes zijn tegenstander van de bal met een sliding. Hij juichte uitbundig na zijn tackle op Llansana, maar scheidsrechter Bas Nijhuis greep direct naar de rode kaart. “Ik had niet eens het gevoel dat hij me hard raakte”, erkent Llansana in gesprek met Voetbal International. “Nu ik het terugzie, vind ik het wel rood. Ik voelde niet echt dat hij me raakte en ik had ook geen pijn. Gelukkig maar. Maar die tackle was helemaal niet nodig.”

Artikel gaat verder onder video

Even daarvoor, in de negentigste minuut, ontstond al een opstootje na een corner van Go Ahead. "Weet je wat de grap is?”, vraagt Llansana. “Goes zei bij die corner tegen Luca Everink: ‘Laten we het vriendschappelijk afsluiten.’ En vervolgens komt hij met die tackle… Dan denk ik: waarom zeg je dat dan? Voor AZ komen er nog belangrijke potjes aan en dan pak je rood.”

LEES OOK: Nijhuis negeert opvallend voorstel Deijl om Go Ahead - AZ in toom te houden

Tijdens de bekerfinale van drie weken geleden was Llansana al niet zo gecharmeerd van Goes. Toen Go Ahead diep in de blessuretijd de 1-1 maakte, kon Llansana het niet laten om het doelpunt recht voor Goes te gaan vieren. Hij zocht de AZ’er op en schreeuwde het uit.

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles - AZ

👉 Grote ongeregeldheden na Go Ahead - AZ: 'Er wordt geslagen'🔗

👉 Vlam in de pan: Goes juicht keihard en krijgt één seconde later rood 🔗

👉 Nieuwe beelden: racisme bij Go Ahead Eagles - AZ 🔗

👉 Goes scoort en heeft boodschap voor Go Ahead-fans: 'Dit verzin je niet'🔗

👉 Nijhuis uitgefloten in Deventer: kijkers verbijsterd over 'eigen spelregel'🔗