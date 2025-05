Familie en vrienden gaan volledig de mist in met voorspelling over Timber: 'Hij kwam er niet aan te pas'

kreeg vorige maand veel complimenten voor zijn optredens in het tweeluik met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League, maar had het afgelopen dinsdag in de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Paris Saint-Germain een stuk lastiger met zijn directe tegenstander . Dat zag ook Henk Spaan. De columnist van Het Parool hoorde de familie en vrienden van Timber hoge verwachtingen hebben van de duels met de Georgiër, maar Timber ‘kwam er niet aan te pas’.

Timber was in het tweeluik met Real Madrid in de vorige ronde van de Champions League een van de uitblinkers bij Arsenal. De Oranje-international hield zich overtuigend staande in de duels met Vinícius Júnior, toch een van de beste aanvallers van de afgelopen jaren. De Braziliaan slaagde er tegen Arsenal echter niet in zijn stempel te drukken en dat was grotendeels de verdienste van Timber. Vol vertrouwen leefden zijn familie en vrienden dan ook toe naar het duel met PSG. “Ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. Je ziet hoe ook hij het tegen Vinícius doet, dus dat gaat hij vanavond ook doen”, voorspelde een vriend van Timber voor de camera van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Het liep echter compleet anders. Arsenal werd in de openingsfase overdonderd door de machine uit Parijs en dat gold ook voor Timber. De Nederlander kwam bij vlagen handen en voeten tekort in de rechtstreekse duels met Kvaratskhelia, die na zijn vertrek bij Napoli ook in Parijs een heel hoog niveau aantikt. “Ik moet het toch nog even hebben over Timber, wiens familie voor de wedstrijd een voorschot nam op zijn vernietiging van Kvaratskhelia. ‘Net als tegen Vinícius’, zeiden ze. Het liep niet zoals verwacht en gehoopt”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. “Timber kwam er niet aan te pas, nadat hij bij het eerste doelpunt dekte op vijf meter. Toen hij nog steeds niet wist of Kvara binnendoor of buitenom ging, werd het de aloude schop die een oplossing moest bieden.”

LEES OOK: Nederlandse en Belgische media schrijven precies hetzelfde over dubieus moment met Timber

Timber beging in het eerste kwartier meerdere overtredingen op Kvaratskhelia. De rechtsback speelde met vuur door de Georgiër ook in de eigen zestien tegen de grond te werken, maar de scheidsrechter van dienst vond het niet voldoende voor een strafschop. Timber wist zich na een overweldigende start goed te herpakken, maar wat had hij het in eerste instantie zwaar. “Het voetbal verloopt zelden langs de lijnen der geleidelijkheid. Schoksgewijs ontvouwt het drama zich, van de toeschouwer wordt grote flexibiliteit verwacht. Toen Timber de bordjes dacht te gaan verhangen door naar voren te gaan, kwam hij achterin bij PSG steeds dezelfde Kvara tegen die zich ontpopte als eersteklas verdediger”, zo zag Spaan de aanvaller ook zijn defensieve taken uitvoeren.

Wat wordt de Champions League-finale?

PSG versloeg Arsenal met 0-1 en zette daarmee een grote stap richting de finale van de Champions League. Een dag later maakten FC Barcelona en Internazionale er een waar voetbalfeest van, in misschien wel de mooiste wedstrijd van het seizoen. Beide ploegen scoorden driemaal. FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick zei na afloop dat dit ‘de finale vóór de finale’ was. Daar denkt Spaan anders over. “Na Inter-Barcelona meende Hansi Flick dat de eigenlijke finale al was gespeeld. Ik heb mijn twijfels. Ervan uitgaande dat Barcelona PSG ontmoet in de finale, zou Flicks team dan in staat zijn de counters van Dembélé en Hakimi, opgezet door Vitinha en Fabián, te beteugelen? Ik betwijfel het, maar houd tevens rekening met een finale Inter-Arsenal”, zo klinkt het.

De uitkomst weten we woensdagavond. Een etmaal eerder staat de return tussen Internazionale en FC Barcelona op het programma, daarna is het de beurt aan PSG en Arsenal.

Bekijk hieronder het item van Ziggo Sport met de familie en vrienden van Timber.

➡️ Meer Arsenal nieuws

👉 Journalist pakt Rafael van der Vaart aan na bizarre analyse tijdens Real - Arsenal 🔗

👉 Buitenlandse media kijken ogen uit: grote Nederlandse ster in de Champions League 🔗

👉 Sneijder komt met presentatie over Courtois en wordt belachelijk gemaakt door Krul 🔗

👉 Ten Hag lyrisch over Timber: 'Hij is een soldaat, meedogenloos' 🔗

👉 Henry maakt verdediger belachelijk op live tv – internet ontploft, Sky verwijdert video 🔗