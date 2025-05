Johan Derksen kondigt opvallende nieuwe VI-gast aan: 'Hoorde dat ze mij een klootzak vindt'

Johan Derksen maakt bekend dat zangeres Anouk volgende week vrijdag voor het eerst haar opwachting gaat maken in Vandaag Inside. Hélène Hendriks hoopt vooral dat Ben van der Burg er die dag ook bij is. Van der Burg is zelfverklaard fan van de zangeres, maar zag een ontmoeting achter de schermen bij Jinek eerder deze maand tot zijn teleurstelling in het water vallen.

Bij de afsluiting van de vrijdaguitzending van Vandaag Inside komen Derksen en Wilfred Genee nog met een nieuwtje. "Johan, opmerkelijk: wij zijn benaderd door...", zet de presentator voor, waarop Derksen inkopt: "Anouk." Genee legt vervolgens uit dat de zangeres gehoord zou hebben dat Derksen zo positief over haar was, maar die zelf heeft iets anders begrepen "Het laatste wat ik hoorde, is dat ze me een geweldige klootzak vond", aldus De Snor lachend.

"Maar: het is een waanzinnige zangeres", vindt Derksen. "En het moet voor haar een persoonlijke belediging zijn dat die hansworst (Claude, red.) met dat flutliedje nu naar het Songfestival gaat. Nee, we hoeven er niet bang voor te zijn dat die gaat winnen." Hélène Hendriks vraagt vervolgens wat de bedoeling is: "Ze komt zingen en daarna lekker zitten?" Derksen spreekt daarop de verwachting uit dat Anouk na het zingen niet meedoet aan de discussie aan tafel, maar Genee en Hendriks betwijfelen dat. "Daag haar eens uit, en dan Ben van der Burg ernaast", zegt Hendriks.

Anouk stelde VI-gast teleur: 'Ben onwijs fan van haar'

Van der Burg, oud-schaatser en tegenwoordig als tech-specialist regelmatig te zien in Vandaag Inside, was vorige maand samen met Anouk te gast in de talkshow Jinek, maar liep in zijnwoorden uit op een teleurstellende ervaring. "Ik ben echt onwijs fan van Anouk en ik dacht: ik mag haar ontmoeten. Maar ja, dat is mislukt. Kijk, wij zitten na afloop even gezellig, maar zij niet. Ik dacht: na afloop kan ik haar zien, maar toen liep ze met een hoodie en met allemaal mensen eromheen weg", legde Van der Burg later uit in VI.

