Driessen komt plotseling met enorm compliment: 'Zonder enig cynisme, ik vond hem geweldig'

Valentijn Driessen komt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf met grote complimenten voor Wytse van der Goot. De chef voetbal van de ochtendkrant heeft genoten van de manier waarop Van der Goot recent bij Ziggo Sport commentaar leverde bij een aantal Europese wedstrijden.

Presentator Hein Keijser richt zich in de podcast tot Driessen en vraagt: "Valentijn, jij hebt je weleens kritisch uitgelaten over commentatoren, hoe vind je dat Wytse van der Goot het doet?" Driessen reageert: "Jij begint er zelf over, maar ik zat er gisteren aan te denken. Ik hoor hem bijna nooit, omdat ik vaak bij wedstrijden aanwezig ben óf bij een andere wedstrijd aanwezig ben terwijl hij commentaar geeft. Maar ik vind hem een geweldige commentator, zonder enig cynisme."

"Al bij Manchester United tegen Olympique Lyon, toen zei hij op de juiste momenten de juiste dingen", vervolgt Driessen zijn lofzang. "En dat was nu weer, gisteren en woensdag bij FC Barcelona - Inter. Als je mij in drie wedstrijden op het allerhoogste niveau geen moment weet te storen, dan heb je het echt als commentator heel goed gedaan", lacht de journalist.

'Genee weet mensen ook te prikkelen, hij doet het op een hele andere manier'

"Daarvoor hoorde ik hem in fases en bij Rondo, daar ben ik niet helemaal weg van hem", komt Driessen toch met een kritische noot. "Daar is hij gewoon de gespreksleider. Soms verwacht je daar wel iets meer van, dat komt omdat ik regelmatig bij Wilfred Genee aan tafel zit. Die weet mensen ook te prikkelen. En hij doet het op een hele andere manier, zijn eigen manier. Maar als commentator vind ik hem geweldig, hij weet heel goed de emotie van de wedstrijd in de huiskamer te brengen. Dat is wel een kwaliteit, je kan je er wel heel snel aan gaan storen als mensen heel enthousiast zijn, of veel te positief over wedstrijden. Maar hij weet de juiste balans te vinden."

Driessens collega Mike Verweij reageert op de uitlatingen van Driessen over Rondo. "Ter verdediging: hij is daar natuurlijk als opvolger van Jack van Gelder ingestapt, en zit daar wel met kanonnen als Ruud Gullit, Marco van Basten en soms Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart aan tafel. Doe dat ook maar." Verweij stipt daarnaast nog iets anders aan: "Hij had ook de pech dat hij een aantal interviews moest doen met een Ajax-coryfeeën. Als hoofdsponsor van Ajax, Ziggo, is dat natuurlijk ook niet makkelijk. Dan kun je die mensen ook niet bij de enkels afzagen. Maar ik vind wel dat het nu wel heel natuurlijk gaat, daar aan tafel. Dus ik vind hem ook bij Rondo beter worden", aldus de Ajax-watcher.

