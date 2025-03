Wytse van der Goot bijt van zich af tegen geïrriteerde Rafael van der Vaart

Het gaat maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport over . Rafael van der Vaart ergert zich tijdens de discussie aan de in zijn ogen suggestieve vraagstelling van presentator Wytse van der Goot over de spits van het Nederlands elftal en Corinthians.

Van der Goot vraagt tafelgasten Van der Vaart, Wesley Sneijder, Youri Mulder en Khalid Boulahrouz of Depay het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. “Ik vind dat wij wel wat meer respect voor hem moeten hebben”, reageert Van der Vaart, die daarmee dus niet meteen antwoord geeft op de vraag van Van der Goot. Sneijder knikt instemmend: “Absoluut!”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Marca komt met provocerend bericht op verontwaardiging bij Oranje

“Kijk, Depay is niet echt benaderbaar voor de pers. Hij is anders in interviews, waardoor je minder contact met hem krijgt. Daardoor is hij misschien wat minder geliefd”, vervolgt Van der Vaart. “Maar ik heb liever dit, dan dat je een groot toneelstuk opvoert om maar populair te zijn bij de Nederlandse fans.”

“Dat beeld hebben de media een beetje zelf gecreëerd over hem”, vult Sneijder aan. “Laat die jongen lekker zijn ding doen. Wat kan jou het schelen hoe hij binnenkomt? Als hij de ballen tijdens de wedstrijd er maar in schiet.”

Boulahrouz verzoekt de overige heren aan tafel vervolgens om antwoord te geven op de initiële vraag over Depay: “Heeft hij het maximale uit zijn carrière gehaald?” Mulders merkt op dat de transfer die Depay in 2015 van PSV naar Manchester United maakte ‘niet helemaal de juiste keuze was’.

LEES OOK: Arno Vermeulen verbijsterd om uitspraak van Kenneth Perez over Clément Turpin

Van der Goot stipt aan dat ‘de wereld aan zijn voeten lag’ toen Depay naar Manchester United verkaste. Dan lijkt de irritatie toe te slaan bij Van der Vaart, die zich richt tot Van der Goot: “Dat is toch niet erg? Waarom twijfel je nou? Ik snap niet waarom… Je zoekt heel erg naar een reden waarom Depay er niet alles uit zou hebben gehaald.“

Van der Goot kan zich absoluut niet vinden in het verwijt van Van der Vaart: “We laten allemaal wereldgoals van hem zien!” Van der Vaart vervolgens tegen Mulder, wijzend naar Van der Goot: “Hij vraagt het al vier keer, dat ik denk…” Dan bijt de presentator van zich af: “Omdat ik geen antwoord op die vraag krijg! Je kunt toch zeggen: ja, hij heeft het maximale uit zijn carrière gehaald?”

➡️ Meer weten over het Nederlands elftal?

👉 Een speler van Oranje maakte het zo bont tijdens de penaltyserie, dat arbiter Clément Turpin moest ingrijpen 🔗.

👉 De doelpuntviering van Lamine Yamal was al een duidelijke verwijzing naar Rafael van der Vaart. Daarna kwam nog een post op Instagram 🔗.

👉 Dean Huijsen reageerde geïrriteerd op een vraag van NOS-verslaggever Thierry Boon, na afloop van de kwartfinale 🔗.

👉 Volgens Maarten Wijffels is dit ‘de extra aanvaller die Louis van Gaal miste’ op het WK van 2022 🔗.

👉 Ronald Koeman lijkt een optie voor de spitspositie af te schrijven. "Misschien dat Emanuel Emegha straks een alternatief kan worden." 🔗