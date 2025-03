Arno Vermeulen verbijsterd om uitspraak van Kenneth Perez over Clément Turpin

Kenneth Perez heeft maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN een impopulair geluid laten horen over Clément Turpin. Volgens de Deense analist was er niets aan te merken op de strafschop die de Franse scheidsrechter zondag aan Spanje gaf in het Nations League-duel met het Nederlands elftal.

Turpin zorgde zondag al vroeg in de wedstrijd voor veel verontwaardiging in het kamp van Oranje. De arbiter kende een ogenschijnlijk goedkope strafschop toe aan de Spanjaarden, nadat Jan Paul van Hecke Mikel Oyarzabal van achter verdedigde. Er leek niet veel aan de hand, maar toch volgde een strafschop, die uiteindelijk door Oyarzabal zelf werd benut: 0-1.

De beslissing van Turpin leidde onmiddellijk tot ontzettend veel verontwaardiging bij diverse Oranje-internationals en Nederlandse journalisten. Perez vindt dat niet terecht. “Heel grappig, maar ik vond het wel een penalty”, zegt de oud-voetballer. De eveneens aanwezige Arno Vermeulen reageert verbijsterd: “Echt waar? Oyarzabal doet dat slim, die zet zijn been naar links... ”

“Soms mag slimheid beloond worden en lompheid bestraft”, reageert Perez weer. “Dit was het klassieke voorbeeld van een slimme spits, die zijn been neerzette en erop loerde dat die lomper verdediger erin zou trappen. En ja hoor, daar komt hij! Dit was twintig keer meer een penalty dan de strafschop die Oranje kreeg”, vindt Perez. De analist refereert daarmee aan de penalty die Nederland in de tweede helft kreeg, na een duwfout van Robin Le Normand jegens Memphis Depay. “Dat was ronduit belachelijk!”, stelt Perez.

“Je kunt niet zeggen dat de strafschop die Spanje kreeg duizend procent geen strafschop is”, vervolgt Perez. “Hij kwam in zijn knieholten, zonder bal. Waarom is dat dan geen penalty, Arno? Ik week dat jij gisteren een beetje beïnvloed bent door jouw entourage in Hilversum…” Perez doelt daarmee op Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, twee collega’s van Vermeulen bij de NOS die in de rust van de wedstrijd schande spraken van de beslissing van Turpin om in de eerste helft een strafschop toe te kennen aan Spanje.

“Jij bent nu de eerste in heel Nederland, denk ik…”, zegt Vermeulen, waarna hij wordt onderbroken door Perez: “Misschien omdat ik geen Nederlander ben en het met een andere bril bekijk. Een neutrale bril, ondanks dat ik natuurlijk ook voor Nederland ben. Ik vind het niet zo erg om slimheid te belonen en domheid te bestraffen.” Vermeulen besluit door te zeggen dat hij ‘het niet lomp’ vond van Van Hecke.

