Wytse van der Goot komt met opmerkelijke onthulling over collega-commentatoren

Wytse van der Goot, presentator, verslaggever en commentator bij Ziggo Sport, geeft toe zich 'heel vaak' te ergeren aan collega-commentatoren. Een van de voorbeelden waar de 42-jarige voetbalverslaggever zich bijvoorbeeld aan stoort is het te veel praten.

Van der Goot is toch wel een van de gezichten van Ziggo Sport. De verslaggever presenteert bij de betaalzender het programma Rondo en voorziet vele Europese wedstrijden van commentaar, zoals afgelopen dinsdag bij het Champions League-treffen tussen Arsenal en Real Madrid. Wytse is de zoon van mediaman Leo van der Goot, waardoor hij, naar eigen zeggen, opgroeide in de studio's in Hilversum.

Als liefhebber kijkt Van der Goot ook veel naar collega's en bij De Perstribune van Omroep Max krijgt hij dan ook de vraag of hij zich wel eens ergert aan zijn collega's'. "Ik erger me heel vaak aan collega commentatoren", antwoordt de allrounder van Ziggo Sport. "En nee, ik ga niet zeggen wie", vult hij gauw aan, waarna hij benadrukt wat hem zoal stoort. "Nou, te veel praten. Te veel gebruik van het woord 'ik'. Te veel voornaam, achternaam van spelers. Ik ben heel kritisch op mezelf. Ik vind dat ik daardoor ook kritisch op anderen mag zijn."

Waarom het benoemen van de voornaam én achternaam van de speler storend is? "Omdat ik die voornaam wel weet, op een gegeven moment. En je hoeft sowieso niet altijd iedere speler aan de bal te benoemen natuurlijk, dat soort dingen. Maar dat is echt muggenziften", vervolgt Van der Goot, die bevestigt dat het dan te veel en te aanwezig is.

Van der Goot geniet van het vak

Van der Goot benadrukt wel dat hij zijn collega's niet af wil vallen, maar dat hij vanuit een soort beroepsdeformatie naar zijn collega's kijkt. "Ik vind dit vak zó verschrikkelijk leuk dat ik er ook heel veel energie in stop, zeg maar, om naar collega's te luisteren. En me af te vragen hoe zij het doen. Dat ik vanzelf dus ook dingen minder goed vind", besluit hij.

