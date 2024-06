Driessen vol ongeloof over 'eerste grote aankoop’ van Ajax: ‘Ik begrijp het niet’

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Ajax eerst een rechtsbuiten aan wil trekken in de komende transferperiode. Volgens Mike Verweij maakt de scouting overuren in de jacht naar een buitenspeler, mede doordat Ajax door de overstap van Georges Mikautadze naar FC Metz geld te besteden heeft, maar Driessen is van mening dat de Amsterdammers zich eerst op een andere positie moeten richten.

“Ik begrijp niet helemaal waarom je vol voor een rechtsbuiten gaat, wat de eerste grote aankoop moet zijn”, aldus Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Als je ziet wat een lekke verdediging ze afgelopen jaar hebben gehad. Daar is het lek voorlopig ook nog niet boven. Misschien dat Owen Wijndal terugkomt”, vervolgt hij. Collega Verweij is echter stellig. “Die heeft geen toekomst bij Ajax.”

De chef voetbal van De Telegraaf zit in ieder geval vol vragen. “Wie wordt de nieuwe linksback? Welk tweetal gaat de centrale verdediging vormen? Ik denk dat je beter eerst daar naar kunt kijken om een goede defensie neer te zetten en daar vandaan verder te bouwen.”

Driessen is van mening dat er geen noodzaak is voor Ajax om een rechtsbuiten te halen. “Je hebt altijd nog Steven Berghuis. Die kan ook gewoon aan de rechterkant spelen. Die heeft dat prima gedaan bij Feyenoord en later ook bij Ajax. Hij kan ook als middenvelder uit de voeten. Maar als hij speelt dan is dat negen van de tien keer als buitenspeler. Dan denk ik: eerst de gaten dichten waar het echt lekt en dat is achterin.”

Volgens Verweij bidt Ajax op een goed EK van Josip Sutalo en Borna Sosa met Kroatië, zodat zij zich in de kijker kunnen spelen bij andere clubs. “Dat ze die dan goed kunnen verkopen. Dan gaat er normaal gesproken een hoop vertimmerd worden achterin”, aldus Verweij, die aangeeft dat Ajax bij een vertrek van het duo de ruimte heeft om nieuwe verdedigers aan te trekken. “Ze gaan proberen een op een te vervangen.”