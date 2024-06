Champions League-finale vrijwel direct na aftrap ontsierd: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

De Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid is bijna direct na de aftrap ontsierd. Meerdere supporters betraden het veld, waarbij het een persoon zelfs gelukt is om enkele foto's te maken. Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos wist niet wat hij zag. “Hoe is dit mogelijk?”

Het duel was nog geen dertig seconden oud toen de Ziggo Sport-commentator iets vreemds zag op het veld. Een fan wist het veld van Wembley te betreden en een foto met Bellingham te maken. “Er staat iemand in de middencirkel, misschien dat iemand hem eraf kan halen. Maar de bewaking is totaal overbluft”, aldus De Vos. “Er komt nog iemand aan." Uiteindelijk moest Borussia Dortmund-middenvelder Marcel Sabitzer de veldbestormer een halt toeroepen.

Artikel gaat verder onder video

“De eerste man heeft twee foto's gemaakt en de tweede die wordt niet in beeld gebracht. Hij wordt afgevoerd, in een kerker gesmeten, daar hebben ze er heel veel van in Londen, en daar horen we een half jaar niks van", grapt De Vos over de strafmaat. "Inmiddels is er een derde supporter op het veld. De mannen in zwarte pakken rennen achter hem aan, maar zijn niet zo snel als hij.”

Het incident riep bij De Vos veel vraagtekens op. “Hoe is dit toch mogelijk? Ik heb nog nooit zoveel politie en bewakers gezien. Dit is een attractie voor het publiek. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Binnen veertig seconden drie supporters op het veld.”

Het duurde ruim twee minuten voordat de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid weer kon worden hervat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp lacht zich kapot: ‘Hij kreeg om 5.10 uur een bekeuring op een wedstrijddag’

René van der Gijp ging op zijn zeventiende een halfjaar bij Wim Suurbier wonen en kan zich deze periode nog maar al te goed herinneren.