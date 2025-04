FC Barcelona - Real Madrid op tv: hoe laat en op welke zender kijk je de bekerfinale?

Waar Nederland op zaterdag 26 april uitgebreid Koningsdag viert, staat de laatste zaterdag van deze maand in Spanje in het teken van de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid. Het is alweer de derde keer dit seizoen dat El Clásico op het programma staat. Hoe laat begint de bekerfinale en op welke zender is deze kraker te zien?

Hoe laat begint FC Barcelona - Real Madrid?

De kraker tussen FC Barcelona en Real Madrid wordt gespeeld op zaterdag 26 april en begint om 22.00 uur. De Clásico vindt plaats in Estadio de La Cartuja in Sevilla en staat onder leiding van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Op welke zender wordt FC Barcelona - Real Madrid uitgezonden?

Uitgeteld na Koningsnacht én Koningsdag? Dan kun je zaterdagavond inschakelen op Ziggo Sport voor de bekerfinale tussen FC Barcelona en Real Madrid. De wedstrijd wordt uitgezonden op het open kanaal van Ziggo (kanaal 14). Het eerste fluitsignaal klinkt weliswaar pas om 22.00 uur, maar Ziggo begint een uur eerder al met voorbeschouwen op deze mooie wedstrijd.

Kijk je niet via Ziggo, maar heb je wel een Ziggo Sport Totaal abonnement? Dan kijk je de wedstrijd op kanaal 233 bij KPN, kanaal 160 bij Odido óf in de Ziggo Sport Totaal app.

Wie is de favoriet?

FC Barcelona - Real Madrid is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich, maar dat wil niet zeggen dat er géén favoriet is voor de bekerwinst. Het moge duidelijk zijn dat de Catalanen met het beste gevoel toewerken naar de onderlinge clash. Zij gaan op dit moment aan de leiding in de competitie - met vier punten meer dan Real Madrid - en treden volgende week aan in de halve finale van de Champions League. Na de uitschakeling van Borussia Dortmund wacht FC Barcelona een dubbele ontmoeting met Internazionale in de strijd om een finaleticket.

Real Madrid daarentegen ligt al uit het miljardenbal. De Koninklijke kroonde zich vorig jaar nog tot de beste van Europa, maar was in de kwartfinale kansloos tegen Arsenal. Na de 3-0 afstraffing in Londen volgde een 1-2 nederlaag in eigen huis. Een gigantische teleurstelling voor de recordwinnaar van de Champions League, die dus ook naast de landstitel dreigt te grijpen. Met nog vijf speelronden voor de boeg is de achterstand op FC Barcelona vier punten. Op 11 mei staat de mogelijk alles beslissende Clásico op het programma in Barcelona.

Dat wordt dan de vierde Clásico van dit seizoen. FC Barcelona en Real Madrid troffen elkaar de afgelopen maanden al tweemaal. Op 26 oktober won FC Barcelona met 0-4 in het Bernabéu. Drie maanden later walsten de Catalanen opnieuw over hun aartsrivaal heen. De strijd om de Supercup resulteerde in een 5-2 overwinning voor Hans-Dieter Flick en zijn manschappen.

Speelt Frenkie de Jong?

Normaal gesproken wel. Frenkie de Jong beleefde een moeizame start van het seizoen en zat voor de jaarwisseling vaker wel dan niet op de bank, maar is in 2025 niet meer uit de basiself weg te denken. De Nederlander is fit en neemt zijn ploeg op sleeptouw. De Jong verschijnt, verrassingen daargelaten, zaterdagavond dus ‘gewoon’ aan de aftrap. Dat geldt niet voor Alejandro Balde en Robert Lewandowski. Zij zijn geblesseerd en komen dus niet in actie voor FC Barcelona, dat wel Marc André Ter Stegen ziet terugkeren na maandenlange afwezigheid.

