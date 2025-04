FC Barcelona meldt groot nieuws, een dag voor de bekerfinale tegen Real Madrid

FC Barcelona-trainer Hans Dieter-Flick kan zaterdagavond in de bekerfinale tegen Real Madrid na maanden afwezigheid weer een beroep doen op Marc André Ter Stegen. De doelman uit Duitsland stond sinds eind september aan de kant met een knieblessure. Hij zou in de kraker tegen Real Madrid zijn rentree kunnen maken, maar de grote vraag is of Flick uit zijn elftal durft te halen. De Pool werd vorig jaar uit zijn pensioen gehaald om Ter Stegen te vervangen.

Ter Stegen is al jaren de eerste doelman van FC Barcelona. Waar hij na zijn komst in de zomer van 2015 in eerste instantie nog ‘alleen’ in de Champions League en Copa del Rey mocht opdraven, nam hij op een gegeven moment het stokje over van Claudio Bravo. Hoewel Ter Stegen niet altijd onomstreden is geweest bij de achterban van FC Barcelona, geldt hij als een belangrijke pion in de selectie. De Duitser is de eerste doelman van Flick. Zijn landgenoot kon de voorbije maanden echter geen beroep op hem doen.

Ter Stegen verscheen in de eerste Champions League-wedstrijd én de eerste zes competitieduels van dit seizoen weliswaar nog aan de aftrap, maar op bezoek bij Villarreal op 22 september ging het mis. De Duitser liep een zware knieblessure op en heeft daardoor ruim een halfjaar aan de kant gestaan. FC Barcelona zat niet stil na het wegvallen van Ter Stegen en maakte gebruik van de mogelijkheid om buiten de transferwindow een nieuwe doelman aan te stellen. De keuze viel op Szczesny, die uit zijn pensioen gehaald moest worden. Dat heeft uitstekend uitgepakt. Met de Pool onder de lat bleef FC Barcelona heel lang ongeslagen. Het verloor onlangs op bezoek bij Borussia Dortmund pas voor het eerst met Szczesny in het doel - tevens de eerste nederlaag van 2025.

LEES OOK: Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick'

Nu Ter Stegen is hersteld en weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie, is het de grote vraag wat Flick gaat doen. De aanstaande rentree van Ter Stegen maakte onlangs al veel los. “Het probleem lijkt met de dag groter te worden, aangezien Ter Stegen geen reserve wil zijn. Hij stond op het punt naar Manchester City te vertrekken toen hij moest concurreren met Bravo, en nu zou de geschiedenis zich kunnen herhalen”, zo klonk het in Catalaanse media. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Duitser zaterdag al terugkeert onder de lat. FC Barcelona is er uiteraard alles aan gelegen om de Clásico tegen Real Madrid, de bekerfinale dus, om te zetten in een overwinning. Is het dan logisch om met een keeper te beginnen die sinds eind september niet heeft gespeeld? De vraag stellen is ‘m beantwoorden, zou je zeggen.

Geblesseerden bij FC Barcelona

De rentree van Ter Stegen in de wedstrijdselectie is al met al goed nieuws voor FC Barcelona. Een volledig fitte selectie heeft Flick echter niet. De hoofdtrainer mist naast Alejandro Balde ook Robert Lewandowski. De Poolse goalgetter is tevens een vraagteken voor het tweeluik met Internazionale in de halve finale van de Champions League, waarvan de eerste wedstrijd volgende week woensdag op het programma staat. Frenkie de Jong is uiteraard van de partij zaterdagavond. FC Barcelona en Real Madrid stonden dit seizoen al twee keer eerder tegenover elkaar. Beide ontmoetingen resulteerden in een grote overwinning voor FC Barcelona: 0-4 in de competitie en 2-5 in de finale van de Supercopa.

