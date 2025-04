Aanvoerder Ter Stegen 'gaat boekje te buiten' bij FC Barcelona: 'Waanzin, niet logisch en ongepast'

FC Barcelona is bezig aan een indrukwekkend seizoen en nog in de race voor de landstitel, Copa del Rey én de Champions League, maar er lijkt nu toch wat ruis te ontstaan. Marc-André Ter Stegen is op de weg terug van een zware knieblessure en zou nog vóór het einde van dit seizoen zijn rentree willen maken onder de lat. De Duitse doelman, tevens eerste aanvoerder, heeft echter zware concurrentie: presteert boven verwachting goed. Hans-Dieter Flick staat dan ook voor een zéér lastig besluit.

Ter Stegen is al jaren de eerste doelman van FC Barcelona. De Duitser verscheen ook in de eerste zes competitiewedstrijden én het eerste duel in de competitiefase van de Champions League onder de lat. In de zesde competitiewedstrijd, op bezoek bij Villarreal op 22 september, sloeg het noodlot echter toe voor Ter Stegen. De sluitpost liep een zware knieblessure op en staat daardoor nog altijd aan de kant. Zijn rentree lijkt inmiddels aanstaande. De terugkeer van Ter Stegen houdt de gemoederen bezig. “De Duitse doelman is de laatste tijd in het nieuws geweest vanwege zijn wens om voor het einde van het seizoen terug te keren. In recente verklaringen heeft Ter Stegen aangegeven dat hij met Flick wil praten om zijn terugkeer in de basiself te bespreken wanneer hij zich volledig hersteld voelt”, zo schrijft het Catalaanse E-Notícies.

De nieuwssite noemt de mogelijke terugkeer van Ter Stegen ‘een dilemma’ voor FC Barcelona, ‘vooral in de Champions League’. Na het uitvallen van Ter Stegen maakte FC Barcelona gebruik van de mogelijkheid om buiten de transferwindow een nieuwe keeper aan te kunnen treken. De Catalanen baarden opzien door Szczesny uit zijn pensioen te halen. De Pool moest in eerste instantie genoegen nemen met een rol als stand-in van Iñaki Peña, maar is inmiddels al maanden een vertrouwd gezicht in de basiself van Flick. De voormalig goalie van onder meer Arsenal en Juventus betaalt het vertrouwen van zijn trainer absoluut terug. Hij kwam tot op heden 22 keer in actie voor FC Barcelona en hoefde pas achttien keer te vissen. Twaalf keer hield hij zijn doel schoon en met Szczesny onder de lat verloor de Catalaanse grootmacht nog geen wedstrijd.

‘Probleem wordt met de dag groter’

De grote vraag is dan ook: wat gaat Flick doen? Deelname van Ter Stegen aan de Champions League zou betekenen dat Szczesny uitgeschreven moet worden. “Het probleem lijkt met de dag groter te worden, aangezien Ter Stegen geen reserve wil zijn. Hij stond op het punt naar Manchester City te vertrekken toen hij moest concurreren met Claudio Bravo, en nu zou de geschiedenis zich kunnen herhalen”, zo klinkt het. Flick zou op dit moment ‘niet van plan’ zijn om de Pool uit het elftal te halen. “Gezien deze situatie overweegt de directie van Barça, onder leiding van Joan Laporta, een strategische wijziging. Het idee is om Szczesny nog een jaar als basisspeler te behouden en te kijken hoe Ter Stegen daarop reageert. Mocht de Duitser zijn rol weigeren te accepteren, dan zou Flick overwegen om Arnau Tenas, de huidige derde doelman van PSG en opgeleid in La Masia, terug te halen.”

‘Ter Stegen is zijn boekje te buiten gegaan’

Szczesny werd maandagavond op de persconferentie naar aanleiding van de return tegen Borussia Dortmund in de halve finale van de Champions League (dinsdag om 21.00 uur) nog gevraagd naar de situatie onder de lat. De Pool erkende dat het ‘een lastige en bijzondere situatie’ is. “Maar het is een situatie die we heel goed begrijpen en er zal dan ook geen spanning ontstaan tussen ons. We willen allebei het beste voor het team”, zo bleef hij professioneel. Xavier Bosch van Mundo Deportivo is van mening dat Ter Stegen, ondanks zijn ervaring, ‘zijn boekje te buiten is gegaan’. “Hem nu inschrijven voor de Champions League zou betekenen dat de Pool wordt uitgeschreven. Met nog drie wedstrijden te gaan na de wedstrijd van vanavond, zou het waanzin en sportieve onzin zijn om de Duitser nu een basisplaats te geven. Szczesny wil de rest van de Champions League spelen, punt uit, hoeveel respect hij ook voor Ter Stegen heeft”, zo klinkt het.

David Sánchez van Marca denkt er precies hetzelfde over. “Zou het eerlijk zijn als Flick Szczesny zou laten vallen en te vervangen voor Ter Stegen? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Ter Stegen komt net terug van een zeer ernstige blessure, hij is niet in competitievorm en ik begrijp die constante media-aandacht die duidelijk maakt dat hij nu wil spelen niet. Het lijkt me niet logisch of gepast. En belangrijker nog: hij heeft het niet verdiend”, zo laat de verslaggever er geen misverstand over bestaan.

