Paniek rondom Marc-André ter Stegen goed hoorbaar, spelers slaan handen naar het gezicht

lijkt zondagavond een ernstige blessure opgelopen te hebben in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Villarreal. De Duitse doelman kwam aan het einde van de eerste helft verkeerd terecht na een vangbal en werd per brancard van het veld gedragen. In Spanje klinken inmiddels geluiden dat het seizoen van Ter Stegen ten einde is.

Villarreal mocht in de voorlaatste minuut van de eerste helft aanleggen voor een hoekschop. De indraaiende bal van Álex Baena was een prooi voor Ter Stegen, die de bal eenvoudig kon plukken. De keeper van Barcelona kwam daarbij echter verkeerd terecht en blesseerde zich aan de rechterknie.

LEES OOK: ‘Verbijstering’ om De Jong: ‘Gevoelens variëren van dag tot dag’

Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer had de ernst van de situatie meteen door en dirigeerde de medische staf van Barcelona razendsnel het veld op. Op televisie was het geschreeuw van Ter Stegen luid en duidelijk hoorbaar; spelers van Barcelona én Villarreal sloegen ontdaan de handen naar het gezicht.

Ter Stegen werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen. Op dat moment leidde Barcelona met 1-2 , door twee doelpunten van Robert Lewandowski. Iñaki Peña verving Ter Stegen in het doel van Barcelona.

Ahhh neee.. 😕

Ter Stegen schreeuwt het na een verkeerde val uit van de pijn en moet per brancard het veld verlaten 😬#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2024

Update 21.03 uur: Zonder Ter Stegen zou Barcelona uiteindelijk een ruime zege boeken in Villarreal. Na 90 minuten stond er door treffers van Pablo Torre en twee van Raphinha een klinkende 1-5 op het scorebord, waardoor de Catalanen na zes duels nog altijd geen punt gemorst hebben en fier aan kop gaan in LaLiga.

Na afloop komt trainer Hansi Flick echter met sombere berichten over zijn doelman: "Ik denk helaas dat Ter Stegen een heel serieuze blessure heeft opgelopen", zegt de Duitse oefenmeester over zijn landgenoot. Journalist Alfredo Martínez bevestigt dat op X en schrijft: "Slecht nieuws over Ter Stegen, die er bijna acht maanden uit zou kunnen liggen. Zijn seizoen is ten einde met een blessure aan zijn rechter patellapees."

Malas noticias en torno a Ter Stegen que podría estar casi 8 meses de baja. Acabo la temporada para el , con lesión en el tendón rotuliano de la pierna derecha — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 22, 2024

