Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje

heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Girona (4-1) een uitstekende indruk achtergelaten bij FC Barcelona. De international van het Nederlands elftal kwam na 66 minuten spelen als invaller binnen de lijnen en drukte in het kleine half uur flink zijn stempel met zijn bedrijvigheid. De Jong kan dan ook rekenen op de nodige complimenten in de Spaanse media.

De Jong kende na zijn slepende enkelblessure een mindere fase, maar is de laatste weken goed op dreef bij FC Barcelona. Midweeks tegen Osasuna was de 27-jarige middenvelder nog een basisspeler in de opstelling van trainer Hansi Flick, zondag gaf de Duitse oefenmeester de oud-Ajacied rust tegen Girona. Wel kwam De Jong na 66 minuten binnen de lijnen voor Gavi. Bij de 3-1 van Robert Lewandowski verzorgde hij bovendien de assist.

"Frenkie was telkens de sleutel tot creatieve oplossingen. Met zijn juiste mentaliteit dwong hij Barcelona tot aanvallen en verzorgde hij de beslissende passes in de eindfase", schrijft het Spaanse Sport. Ook Marca is zeer lovend over de invalbeurt van De Jong. "Hij had de volledige controle in de laatste fase van de aanval, en dat leverde een knappe assist op Lewandowski op."

"Door een soepele draaibeweging en een elegante tempoversnelling bracht de Nederlander Lewandowski in scoringspositie binnen het strafschopgebied, wat resulteerde in de 3-1", klinkt het in Mundo Deportivo. "Hoewel Lewandowski de man van de wedstrijd is geworden, had De Jong ook zijn verdiensten in de wedstrijd. Door zijn sleutel ging het slot definitief op slot", is het zeer positieve oordeel van de krant. Na de 3-0 overwinning van FC Barcelona op Osasuna werd De Jong ook al overladen met complimenten.

Flick looft De Jong

Na afloop van de 4-1 overwinning op Girona werd Flick op de persconferentie gevraagd naar zijn band met De Jong. "Vanaf dag één heb ik veel contact met hem gehad. Hij had een vreselijke blessure en ik denk dat iedereen kan zien hoe hoog het niveau is dat hij nu weer gehaald heeft. Hij kan geweldig passen en is sterk in het opstomen met de bal. Daarnaast maakt hij vaak de juiste keuzes. De Jong is in alle aspecten van het spel belangrijk voor ons", looft Flick de Oranje-international.

