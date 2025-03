Oranje-speler krijgt gigantisch compliment, Koeman moet in actie komen: 'Nooit eerder zo'n hoog niveau bereikt'

heeft ‘nooit eerder zo’n hoog niveau bereikt als in de twee interlands tegen Spanje en de laatste drie wedstrijden van FC Barcelona’. Dat schrijft Henk Spaan vrijdagavond. De Jong beleefde mede door blessureleed een moeizame start van het seizoen, maar draait sinds de jaarwisseling op volle toeren. Volgens Spaan is De Jong ‘technisch en tactisch’ de beste voetballer van de huidige Nederlandse generatie. De columnist doet dan ook een dringend beroep op Ronald Koeman.

De Jong is inmiddels al een paar weken bezig aan een opvallende ‘comeback’ in het shirt van FC Barcelona. De enkelblessure die hij in april vorig jaar opliep in de Clásico tegen Real Madrid hield hem ook in de eerste fase van dit seizoen aan de kant. Tijdens zijn afwezigheid grepen andere middenvelders, zoals de jonge Marc Casadó, hun kans bij FC Barcelona. De Jong moest na zijn herstel lange tijd genoegen nemen met een rol van stand-in van Casadó, maar na de jaarwisseling is de situatie volledig omgedraaid. De Nederlander is inmiddels een belangrijke kracht in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 3-0 zege krijgt mogelijk een staartje voor FC Barcelona: Osasuna gaat in beroep

De Duitser heeft, ondanks een aantal mindere optredens voor de winterstop, altijd vertrouwen gehouden in De Jong en dat vertrouwen betaalt de voormalig Ajacied nu al weken terug met goede wedstrijden. Donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Osasuna was De Jong opnieuw een van de uitblinkers bij FC Barcelona, met onder meer een fraaie actie in de aanloop naar de openingstreffer van Ferran Torres. Het was zeker niet zijn enige goede optreden in de afgelopen weken. “Nooit eerder heeft Frenkie zo’n hoog niveau bereikt als in de twee interlands tegen Spanje en de laatste drie wedstrijden van Barcelona”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

LEES OOK: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na gemiste strafschop FC Barcelona'

De Jong miste door zijn enkelblessure onder meer het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar maakte in november al zijn rentree bij het Nederlands elftal. Tijdens de recente interlandperiode had hij in zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League een basisplaats. Koeman zag de middenvelder ‘ouderwets’ het spel naar zich toe trekken. Spaan acht de tijd rijp dat De Jong een nóg belangrijkere rol krijgt bij Oranje. “Koeman schijnt zijn opvattingen te delen met de aanvoerder van Oranje, Van Dijk. Ik zou De Jong betrekken bij dat topoverleg. Hij is technisch en tactisch de beste voetballer van deze generatie.” Spaan gaat zelfs nog een stap verder. “Door hem is Barcelona een favoriet voor het winnen van de Champions League”, zo klinkt het.

Wint FC Barcelona de treble?

FC Barcelona eindigde in de competitiefase van de Champions League op de tweede plaats achter Liverpool en verzekerde zich zodoende van rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales. Daarin waren de Catalanen over twee wedstrijden met 4-1 te sterk voor Benfica. In de kwartfinale wacht een tweeluik met Borussia Dortmund. FC Barcelona doet onder Flick én met een uitblinkende De Jong in de gelederen nog mee om alle hoofdprijzen. Het gaat in eigen land aan kop met drie punten meer dan Real Madrid en speelt volgende week woensdag de return tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. De heenwedstrijd eindigde in 4-4.

