'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na gemiste strafschop FC Barcelona'

Mateo Busquets Ferrer heeft donderdagavond gedurende de ontmoeting tussen FC Barcelona en Osasuna voor nogal wat verbazing gezorgd. FC Barcelona mocht snel na de openingstreffer van Ferran Torres een strafschop nemen, maar die werd in eerste instantie gemist door . De reactie van scheidsrechter Ferrer gaat viraal op social media. Hij leek een juichgebaar te maken met zijn rechterarm. De strafschop van Olmo moest overigens overgenomen worden. De tweede poging was wel raak.

FC Barcelona en Osasuna hadden elkaar op zaterdag 8 maart al moeten treffen, maar het duel werd toen afgelast vanwege het overlijden van de teamarts van FC Barcelona. LaLiga wees vervolgens donderdag 27 maart aan als nieuwe speeldatum voor de ontmoeting. Hoewel die slechts vier dagen na de return tussen Spanje en Nederland in de kwartfinale van de Nations League was, had FC Barcelona weinig te duchten van Osasuna. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick opende via Ferran Torres al vroeg de score en niet veel later kreeg Olmo de uitgelezen mogelijkheid op 2-0.

Na een overtreding van doelman Sergio Herrera op diezelfde Olmo wees scheidsrechter Ferrer naar de stip. Olmo ging vervolgens zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet in eerste instantie worden gekeerd door Herrera. Ferrer maakte vervolgens een opvallend gebaar met zijn rechterarm. Hij balde zijn vuist en door de beweging die hij maakte, heeft het er veel van weg dat hij er blij mee was dat de strafschop van Olmo in eerste instantie geen doelpunt opleverde. Zo denken fans van FC Barcelona en andere gebruikers op X erover althans. “Vierde de scheidsrechter de gemiste strafschop van Olmo?”, zo schrijft iemand bij een video van de penalty. Enkele aan FC Barcelona gerelateerde accounts trekken al hun conclusies. “De scheidsrechter vierde feest nadat Olmo de eerste strafschop had gemist”, klinkt het onder meer.

3-0 zege krijgt mogelijk een staartje voor FC Barcelona

De redding van Herrera op de inzet van Olmo mocht overigens niet baten. Omdat een speler van Osasuna te vroeg was ingelopen, mocht Olmo, na ingrijpen door de VAR, opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Hij koos voor dezelfde hoek, maar liet Herrera ditmaal wel kansloos. Daarmee zorgde de aanvallende middenvelder van FC Barcelona en Spanje al vroeg voor een comfortabele voorsprong voor de koploper van Spanje, die uiteindelijk met 3-0 zou winnen. De zege krijgt mogelijk nog wel een staartje voor FC Barcelona. Osasuna is van mening dat het meespelen van Iñigo Martínez in strijd was met de FIFA-regels en heeft beroep aangetekend bij de Spaanse voetbalbond.

