3-0 zege krijgt mogelijk een staartje voor FC Barcelona: Osasuna gaat in beroep

FC Barcelona boekte donderdagavond een 3-0 overwinning op Osasuna, maar het laatste woord over deze inhaalwedstrijd is nog niet gezegd. Volgens Osasuna heeft de koploper van Spanje een overtreding begaan met de basisplaats van Iñigo Martínez. De centrale verdediger was door de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente opgeroepen voor het tweeluik met het Nederlands elftal, maar meldde zich na het competitieduel met Atlético Madrid af voor de nationale ploeg. Volgens Osasuna was het meespelen van Martínez in strijd met de FIFA-regels.

Om de inhaalwedstrijd tussen FC Barcelona en Osasuna was al het een en ander te doen. Het duel stond in eerste instantie gepland voor zaterdag 8 maart, maar vanwege het overlijden van de teamarts van FC Barcelona werd besloten om er een streep doorheen te zetten. LaLiga kwam vervolgens met 27 maart als inhaaldatum op de proppen. Zowel FC Barcelona als Osasuna was hier niet blij mee, maar de competitieorganisator legde het beroep van beide clubs naast zich neer en stelde donderdag 27 maart vast als nieuwe speeldatum. Dat betekende dat FC Barcelona vier dagen na Spanje - Nederland, waarin Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres en Frenkie de Jong allemaal in actie kwamen, opnieuw moest opdraven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse kranten schrijven vrijdag allemaal hetzelfde over Frenkie de Jong

FC Barcelona boekte desondanks een overtuigende 3-0 overwinning op Osasuna en deed daarmee goede zaken in de titelstrijd. Maar het duel krijgt mogelijk nog een staartje. Osasuna laat vrijdagmiddag weten dat het beroep heeft aangetekend bij het Competitiecomité van de Spaanse voetbalbond voor de ‘onjuiste opstelling’ van FC Barcelona tijdens de onderlinge ontmoeting. “De club is van mening dat de deelname van voetballer Iñigo Martínez aan de wedstrijd van gisteren in strijd was met artikel 5 bijlage I over de Status en Transfer van spelers, waarin staat dat een speler die zich om medische redenen niet bij zijn nationale team voegt of de selectie verlaat, vijf kalenderdagen na afloop van de interlandperiode niet voor zijn club mag spelen”, zo klinkt het.

Martínez behoorde in eerste instantie tot de selectie van Spanje voor het tweeluik met Oranje in de kwartfinale van de Nations League, maar La Furia Roja maakte op 17 maart bekend dat de verdediger om medische redenen uit de selectie was gehaald. “Osasuna is van mening dat Iñigo Martínez, wiens afwezigheid bij het Spaanse nationale team te wijten was aan medisch verlof, niet in aanmerking kwam om te spelen in de wedstrijd van gisteren in overeenstemming met de FIFA-regels. In het licht hiervan heeft de club besloten om beroep aan te tekenen tegen onjuist veldwerk ter verdediging van zijn rechten, de eerlijkheid van de competitie en de gelijkheid van alle deelnemers”, aldus Osasuna.

Volgens Mundo Deportivo reageert FC Barcelona ‘volkomen kalm’ op het nieuws en is de koploper ‘ervan overtuigd’ dat Osasuna weinig poten heeft om op te staan.

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna presenta un recurso por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el partido de ayer. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 28, 2025

