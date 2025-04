FC Barcelona krijgt slecht nieuws: 'Zelfs een wonder is bijna onmogelijk'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick kan voorlopig geen beroep doen op . De 21-jarige linksback is dit seizoen een van de smaakmakers bij de huidige koploper van Spanje, maar raakte afgelopen zaterdag op bezoek bij Leganés geblesseerd aan een hamstring en staat daardoor minstens drie weken aan de kant. Balde hoopte op tijd hersteld te zijn voor de mogelijke eerste halve finale in de Champions League eind april, maar volgens Sport zal hij ook die wedstrijd uit zijn hoofd moeten zetten.

FC Barcelona moet zich natuurlijk eerst nog zien te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Dankzij een 4-0 overwinning op Borussia Dortmund in de heenwedstrijd in de kwartfinales, staan de Catalanen echter al met minstens één been in de volgende ronde van het miljardenbal. De return staat dinsdagavond op het programma en is de eerste wedstrijd die Balde aan zich voorbij moet laten gaan. De linksback had afgelopen zaterdag op bezoek bij Leganés nog wel een basisplaats, maar moest zich een paar minuten voor de rust noodgedwongen laten vervangen vanwege een hamstringblessure.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Remontada in de Champions League? Deze vier clubs gaan volgens Opta naar de halve finale

De vrees was meteen dat hij een paar weken toe zou moeten kijken. FC Barcelona bevestigde zondag dat Balde een hamstringblessure had opgelopen, maar liet niets los over de duur van zijn absentie. Volgens Mundo Deportivo zal hij echter drie weken nodig hebben om te herstellen. Balde mist daardoor niet alleen het tweede duel met Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League, maar ook de competitieduels met Celta de Vigo, RCD Mallorca en Real Valladolid. Vervelender is nog dat hij tevens een streep heeft moeten zetten door de bekerfinale tegen Real Madrid, die op 26 april op het programma staat.

‘Focus op return halve finale Champions League’

Mocht FC Barcelona de 4-0 voorsprong tegen Borussia Dortmund succesvol over de streep trekken, dan wacht een paar dagen na de bekerkraker tegen Real Madrid de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Volgens Sport is Balde verteld dat het een lastig verhaal gaat worden om op tijd fit te zijn voor de eerste halve finale, waarin Internazionale of Bayern München de tegenstander is. “De waarheid is dat de verdediger zich, naarmate de uren verstrijken, realiseert dat een wonder bijna onmogelijk is. Hij zal zich er dan ook vooral op richten om op zijn best te zijn en te kunnen spelen in de tweede wedstrijd in de halve finales op 6 of 7 mei”, zo schrijft Sport.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong lost groot probleem op bij FC Barcelona'

Het wegvallen van Balde is een aderlating voor FC Barcelona. De vleugelverdediger is bezig aan een goed seizoen en kwam al in 43 wedstrijden in actie. Daarin was hij één keer trefzeker en verzorgde hij tien assists. Balde werd afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Leganés vervangen door Gerard Martín. De 23-jarige verdediger viel goed in. Met een verdedigende actie had hij zelfs een aandeel in de enige treffer van de avond. FC Barcelona won met 0-1 en hield daardoor de voorsprong van vier punten op Real Madrid intact.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Opvallend: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na een gemiste strafschop van Barcelona' 🔗

👉 Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉Eén basisspeler van FC Barcelona heeft dit seizoen meermaals de woede van Hans-Dieter Flick over zich heen gekregen. 🔗