Remontada in de Champions League? Deze vier clubs gaan volgens Opta naar de halve finale

De 6-1 van FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain in 2017, de miraculeuze ontsnapping van Real Madrid vorig seizoen in de halve finale tegen Bayern München… Inderdaad, de knock-outfase van de Champions League laat zien dat een comeback nooit ver weg is. Maar wat is de kans dat we deze week een ouderwetse remontada krijgen in de returns van de kwartfinales? Bayern München, Real Madrid, Aston Villa én Borussia Dortmund moeten zich allemaal terug knokken van een (grote) achterstand.

De heenwedstrijden in de kwartfinale van de Champions League verliepen spectaculair. Arsenal droogde Real Madrid af (3-0), Internazionale deelde op de valreep een forse tik uit aan Bayern München (1-2), FC Barcelona liet geen spaan heel van Borussia Dortmund (4-0) en Paris Saint-Germain was mede dankzij twee wereldgoals te sterk voor Aston Villa (3-1). Drie van de vier kwartfinales lijken dan ook al een formaliteit, ben je geneigd te zeggen. Arsenal, FC Barcelona en PSG zullen hun voorsprong toch niet meer uit handen geven?

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frenkie de Jong doet Spaanse media in 45 minuten versteld staan

Niets is echter zo onvoorspelbaar als voetbal, en de knock-outfase van de Champions League spant al helemaal de kroon. Vorig seizoen nog zorgde Real Madrid voor een onverwachte remontada tegen Bayern München. Na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in München leek Bayern dankzij een doelpunt van Alphonso Davies halverwege de tweede helft van de return in Madrid op weg naar de finale, maar twee doelpunten van invaller Joselu bezorgden Real laat in de wedstrijd toch nog een ticket voor de eindstrijd. Hetzelfde Real Madrid kwam in de voorbije afgelopen wel vaker terug van een achterstand. Zo dachten PSG en Manchester City er in 2022 al te zijn, maar was dat buiten een Madrileense remontada gerekend.

Real Madrid heeft een nieuw wonder nodig

Zo’n comeback moet Real Madrid woensdagavond opnieuw voor elkaar zien te krijgen. Na de 3-0 nederlaag in Noord-Londen dreigt uitschakeling tegen Arsenal. Als we de berekeningen door de supercomputer van Opta moeten geloven, is de kans héél klein dat Real alsnog doorgaat naar de halve finale. Arsenal heeft 91,1% kans op het bereiken van de volgende ronde, tegenover slechts 8,9% voor Real Madrid. Opvallend is wel dat de percentages de voorbije dagen zijn veranderd. Opta schatte de kans op een halve finaleplaats voor Arsenal vorige week woensdag nog op 95,7%. Real Madrid maakte voor het weekeinde slechts 4,3% kans op een ticket voor de halve finales.

LEES OOK: Timber speelt sterren van de hemel: 'Arsenal moet tien miljoen euro extra aan Ajax schenken'

8,9% is uiteraard nog steeds niet veel. Duidelijk is dat Real Madrid een wonder nodig heeft. Dat geldt al helemaal voor Borussia Dortmund. Wat heet: volgens de supercomputer van Opta maakt FC Barcelona 99,4% kans op het bereiken van de volgende ronde. De Catalanen wonnen de heenwedstrijd met 4-0. Een waanzinnige comeback van Borussia Dortmund? Met 0,6% houdt Opta er geen rekening mee. Aston Villa maakt 8,5% kans op het bereiken van de halve finale. De ploeg uit Birmingham moet een 3-1 achterstand zien goed te maken tegen PSG. Bayern München maakt van de vier clubs die vorige week verloren nog de meeste kans op een ticket voor de halve finale. Het elftal van trainer Vincent Kompany ging in de heenwedstrijd tegen Internazionale met 1-2 onderuit. De kans dat het de schade repareert en daarmee alsnog gaat strijden om een finaleplaats, is 28,1%.

LEES OOK: Mbappé moet vrezen voor megaschorsing na afschuwelijke charge

Wie is de favoriet voor de eindzege?

Spaanse media reageerden vorige week nog vol verbazing op de berekeningen van de supercomputer van Opta. Niet FC Barcelona, maar Arsenal gold als de grote favoriet voor de eindzege van de Champions League. Het verschil was niet groot: Arsenal maakte 27,8% kans om de cup met de grote oren omhoog te houden, FC Barcelona 25,9%. Maar óók deze percentages zijn veranderd. Aan de vooravond van de returns in de kwartfinale, geldt FC Barcelona nu tóch wel als topfavoriet voor de winst. De Catalanen maken 28,2% kans op het veroveren van de voormalige Europa Cup I, Arsenal 24,5%. Daarachter volgen PSG (23,9%) en Internazionale (16,7%).

De voorspellingen van Opta (14 april):

© Opta

De voorspellingen van Opta op 9 april:

© Opta

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Opvallend: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na een gemiste strafschop van Barcelona' 🔗

👉 Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉Eén basisspeler van FC Barcelona heeft dit seizoen meermaals de woede van Hans-Dieter Flick over zich heen gekregen. 🔗

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid krijgt er stevig van langs in de Spaanse media: 'Een chaos, een totaal debacle' 🔗

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijk welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗