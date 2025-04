Mbappé moet vrezen voor megaschorsing na afschuwelijke charge

is behoorlijk de fout ingegaan bij Real Madrid. De Franse superster kreeg rood in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés, voor een spijkerharde overtreding op Antonio Blanco.

Real Madrid staat er niet opperbest voor in LaLiga. Voorafgaand aan het duel bedroeg de achterstand op FC Barcelona in de titelstrijd zeven punten, met logischerwijs één wedstrijd minder gespeeld. Na 34 minuten kwamen Los Blancos op een 0-1 voorsprong via Eduardo Camavinga, maar niet veel later drukte landgenoot Mbappé een negatieve stempel op de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

In minuut 38 van de wedstrijd leek Real Madrid een countermogelijkheid te kunnen creëren, maar Blanco van Alavés kon net op tijd bij de bal. Mbappé probeerde op volle snelheid om hem af te pakken, maar ging vervolgens op de scheen van Blanco staan.

In eerste instantie gaf scheidsrechter César Soto Grado geel, maar na ingrijpen van de VAR werd de kleur van de kaart toch aangepast. Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos was het eens met de arbitrage: “Hier is geen discussie over mogelijk.” Mbappé werd hiermee pas de tweede aanvaller die rood kreeg voor Real Madrid in de eerste helft van een LaLiga-wedstrijd deze eeuw. Zijn voorganger: Ruud van Nistelrooij tegen Atlético Madrid in 2008.

Blanco bleef nog even liggen op het veld. De Vos grapte op typische wijze: “Er moet een dokter bijkomen, of iemand met een reservebeen.” Real Madrid hield het uiteindelijk vol om met tien man een 0-1 voorsprong te behouden. Met de overwinning nadert de ploeg van Carlo Ancelotti Barcelona weer tot vier punten.

