Frenkie de Jong doet Spaanse media in 45 minuten versteld staan

had zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Leganés slechts 45 minuten nodig om zijn stempel te drukken bij FC Barcelona. De Nederlander, die een paar dagen na zijn uitstekende optreden tegen Borussia Dortmund in de Champions League op de bank begon, kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen en deed precies wat hij moest doen. Dat schrijft Sport althans. AS deelt een nóg groter compliment aan hem uit en stelt dat De Jong momenteel in zijn ‘prime’ is.

Voor FC Barcelona volgen de belangrijke wedstrijden zich in rap tempo op. De Catalanen zijn bezig aan een indrukwekkend seizoen, maar de prijzen worden de komende weken pas verdeeld. Ze zetten woensdagavond dankzij een 4-0 overwinning op Borussia Dortmund alvast een gigantische stap richting de halve finale van de Champions League. Komende dinsdag staat de return op het programma. Tussendoor nam FC Barcelona het in de competitie op tegen Leganés. Een belangrijke wedstrijd voor het elftal van trainer Hans-Dieter Flick, dat voorafgaand een voorsprong van vier punten had op Real Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Flick greep het bezoek aan de degradatiekandidaat aan om een aantal spelers rust te geven. Zo begon De Jong op de bank. De middenvelder zag vanaf de zijkant dat zijn teamgenoten een zeer moeizame eerste helft speelden. FC Barcelona had veel moeite om een gaatje te vinden in de defensie van Leganés. Flick had na 45 minuten wel genoeg gezien en stuurde De Jong bij de start van de tweede helft direct het veld in. Met de Nederlander binnen de lijnen, ging het prompt een stuk beter lopen bij de Spaanse koploper. “Hij kwam in de tweede helft in het veld. Hij organiseerde en dirigeerde met zijn inzicht. Hij is momenteel in zijn beste vorm. Hij doet alles goed”, zo schrijft AS vol lof over de voormalig Ajacied.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong legt gigantisch contractaanbod definitief naast zich neer'

De Jong beleefde nog een zeer moeizame start van het seizoen. Een enkelblessure hield hem in de eerste maanden aan de kant en eenmaal hersteld, moest hij het in eerste instantie doen met een reserverol. De Jong heeft zich na de jaarwisseling in de basis gespeeld en is inmiddels een onmisbare schakel in de ploeg van Flick. Dat bewees hij zaterdagavond op bezoek bij Leganés dus opnieuw. FC Barcelona had De Jong nodig voor de controle op het middenveld. “Hij kwam erin om orde te scheppen en meer balbezit te krijgen, en hij deed dat uitstekend. Hij is in topvorm. En dat straalt hij uit naar zijn teamgenoten”, zo deelt Sport in navolging van AS eveneens een groot compliment uit aan de Oranje-international.

Sport beoordeelt het optreden van De Jong in de tweede helft met het rapportcijfer 7. Marca is iets minder enthousiast en geeft hem een 6. “Hij viel na de rust in voor Araújo en nam de aanvoerdersband over. Hij kreeg geel en creëerde de weinige actie die Barça in de tweede helft had”, houdt de sportkrant het bij. FC Barcelona had in de tweede helft aan één moment voldoende voor de drie punten. Na uitstekend verdedigend ingrijpen door Gérard Martín kon Raphinha er met de bal vandoor. De Braziliaan gaf die vervolgens strak voor het doel. Robert Lewandowski stond al klaar om binnen te tikken, maar dat deed een verdediger van Leganés voor hem: 0-1. En dat een paar minuten na de invalbeurt van De Jong. “Hij kwam na de rust in het veld voor Araújo en fungeerde als aanvoerder. Met de score in zijn voordeel en Leganés op zoek naar de gelijkmaker, toonde hij zijn moed en karakter”, aldus Mundo Deportivo.

Bekerfinale

De Jong incasseerde laat in de wedstrijd nog wel een gele kaart, maar FC Barcelona en hij kwamen verder niet écht meer in de problemen. Door de krappe 0-1 overwinning heeft FC Barcelona op dit moment zeven punten meer dan Real Madrid, maar de rivaal uit de hoofdstad neemt het zondagmiddag (16.15) uur nog op tegen Alavés. FC Barcelona kan gaan toewerken naar de return tegen Borussia Dortmund, alvorens vier dagen later het thuisduel met Celta de Vigo op het programma staat. Op 26 april speelt FC Barcelona de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid.

