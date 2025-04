Topfavoriet voor de Champions League wekt complete verbazing in Spanje: 'Ongelooflijk!'

FC Barcelona is bezig aan een indrukwekkend seizoen en rekende woensdagavond nog met overtuigende cijfers af met Borussia Dortmund tijdens de eerste ontmoeting in de kwartfinales van de Champions League, maar de 4-0 overwinning betekent niet dat de Catalanen worden gezien als de topfavoriet voor het winnen van de cup met de grote oren. Volgens berekeningen van de supercomputer van Opta maakt Arsenal de grootste kans op de eindzege. De Noord-Londenaren staan dankzij een 3-0 zege op Real Madrid eveneens al met zeker één been in de halve finale.

Nadat de laatste achtste finales waren gespeeld in de Champions League, was er volgens Opta sprake van een duidelijke favoriet voor de eindzege. FC Barcelona had in de achtste finales redelijk eenvoudig afgerekend met Benfica en trof met Borussia Dortmund niet de sterkste tegenstander in de kwartfinales. De Catalanen maakten volgens Opta 80% kans om de volgende ronde te bereiken. Dankzij de 4-0 zege in de heenwedstrijd is dat percentage inmiddels 99,5%. Het moge duidelijk zijn dat de supercomputer van het statistiekenbureau het niet meer fout ziet gaan voor FC Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de formatie van coach Hans-Dieter Flick inderdaad de halve finale halen - waarin Internazionale of Bayern München dan de tegenstander is - maakt FC Barcelona ook een goede kans om de eindstrijd te bereiken. Opta schat de kans op een finaleplaats voor FC Barcelona in op 51,7%. Bereiken de Catalanen daadwerkelijk voor het eerst sinds 2015 de eindstrijd van de Champions League, dan hebben ze 25,9% kans om die ook te winnen. Dat is veel, maar daarmee is de huidige koploper van Spanje nog niet de grootste topfavoriet. Die eer is voor Arsenal. De Noord-Londenaren staan in de Premier League een straatlengte achter op Liverpool, maar verpulverden Real Madrid afgelopen dinsdag en mogen serieus dromen van de halve finale.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong legt gigantisch contractaanbod definitief naast zich neer'

Arsenal maakt net wat meer kans dan FC Barcelona

Opta verwacht dat Arsenal de 3-0 voorsprong op Real Madrid niet meer uit handen gaat geven. De kans dat The Gunners een plek in de halve finale mislopen, is slechts 4,3%. In de volgende ronde wacht dan een ontmoeting met de winnaar van de kwartfinale tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De Parijzenaren verdedigen na de heenwedstrijd een 3-1 voorsprong en zijn dus de topfavoriet voor het bereiken van de halve finales. Maar bij een mogelijk tweeluik met Arsenal lijken zij - op basis van de statistieken van Opta - aan het kortste eind te trekken. Arsenal is met 52,% kans op het bereiken van de finale de grote favoriet in een mogelijke halve finale, wie de tegenstander dan ook mag zijn. Bereiken Mikel Arteta en zijn manschappen inderdaad de eindstrijd, dan maken ze 27,8% kans op de winst. Dat is 1,2% meer dan FC Barcelona.

LEES OOK: Frank de Boer komt met héél ander geluid dan Sneijder en krijgt daarvoor complimenten

Dat de Catalanen niet langer de belangrijkste titelfavoriet zijn, leidt tot verbazing in Spanje. “Ongelooflijk! Barça is niet langer de favoriet voor het winnen van de Champions League”, zo kopt de site Sport boven een artikel. “FC Barcelona beleeft een van zijn beste seizoenen van de afgelopen jaren. Niet alleen vanwege zijn speelstijl, maar ook omdat het in alle drie de competities (La Liga, Copa del Rey en Champions League) nog steeds meedoet en meedingt naar de treble als het in dit tempo doorgaat. Ondanks dat het een van de beste teams is met de beste kans om alle drie de titels te winnen, heeft Arsenal het echter ingehaald in Opta’s supercomputerranglijst van favorieten voor de Champions League”, zo klinkt het. “Hoewel ze officieel de halve finales van de Europese competitie nog niet hebben bereikt, hebben de Catalanen Borussia Dortmund in de eerste wedstrijd van de kwartfinales volledig verslagen en is hun kwalificatie voor de volgende ronde zo goed als zeker. Bovendien geeft Opta hen een kans van 99,5% om door te gaan naar de volgende ronde.”

© Opta

Maar de 4-0 zege op Borussia Dortmund blijkt dus niet voldoende te zijn geweest om de status van topfavoriet voor de eindzege te verkrijgen, zo merkt ook Sport op. Hoe serieus je de supercomputer van Opta moet nemen? Nou, het blijft natuurlijk voetbal, maar het statistiekenbureau wees in maart FC Barcelona, PSG, Arsenal en Internazionale aan als mogelijke halvefinalisten. En inderdaad: deze vier ploegen staan na de eerste wedstrijden in de kwartfinale op de drempel van het bereiken van de volgende ronde.

🤖 𝐎𝐩𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🤖



With the first legs for all four Champions League quarter-finals done and dusted, it's time to check in with the Opta supercomputer...



Arsenal are the favourites, but Barcelona aren't far behind.



⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 9, 2025

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Opvallend: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na een gemiste strafschop van Barcelona' 🔗

👉 Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉Eén basisspeler van FC Barcelona heeft dit seizoen meermaals de woede van Hans-Dieter Flick over zich heen gekregen. 🔗