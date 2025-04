Frank de Boer komt met héél ander geluid dan Sneijder en krijgt daarvoor complimenten

Waar Wesley Sneijder duidelijk niet onder de indruk was van de rake vrije trappen van Arsenal-middenvelder in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League, daar is Frank de Boer enkel lovend over de Engelsman. Rice loodste Arsenal dinsdagavond met twee schitterende vrije trappen naar een 3-0 overwinning op de regerend titelhouder. De Boer liet een dag later in het programma Eva van AVROTROS over het tweede doelpunt van Rice weten dat dit de manier is om een vrije trap te nemen.

Arsenal kreeg in de eerste helft van het thuisduel met Real Madrid al een aantal goede mogelijkheden om de score te openen, maar stuitte toen nog op Thibaut Courtois. In de tweede helft was de Belg tweemaal kansloos op een vrije trap van Rice én een bekeken schot van Mikel Merino, die de eindstand na de dubbelslag van Rice op 3-0 bepaalde. In de woensdagavonduitzending van Eva kwamen de rake vrije trappen van Rice ter sprake. “Het is eigenlijk zonde dat wij er hier doorheen gaan zitten praten, dit moet je eigenlijk gewoon vijftig keer laten zien”, zo zei Michel van Egmond nadat de beelden van de vrije trappen - mét commentaar van Ziggo Sport-verslaggever Wytse van der Goot - in beeld waren gebracht.

“Nee, je hoeft geen verstand van voetbal te hebben om te zien dat dit een kunststukje is. Iedereen heeft weleens tegen een bal getrapt en dan kom je er heel snel achter - ja mijn buurman (De Boer, red.) is daar een uitzondering op - dat het heel moeilijk is om de bal te krijgen op de plek die jij in je hoofd hebt”, vervolgde Van Egmond. Rice slaagde er tegen Real Madrid twee keer in. Zijn tweede vrije trap eindigde zelfs in de kruising. “Dat is gewoon geweldig. Alles klopt hieraan. Hij heeft het nog nooit gedaan. Niemand heeft het ooit in deze fase van de Champions League gedaan. Hij doet het tegen Real Madrid, de beste club ter wereld. Hij doet het tegen de beste keeper ter wereld, die ook nog eens heel goed in vorm was die avond. Het is niet zo dat hij een offday had. Hij doet het in een van de mooiste voetbalstadions en ook nog eens voor honderden miljoenen mensen voor de televisie”, zo klonk het.

De Boer geniet van Rice

Enkel lovende woorden van Van Egmond over de dubbelslag van Rice en ook De Boer was zeer complimenteus. De voormalig voetballer van onder meer Ajax en FC Barcelona beschikte zelf ook over een uitstekende traptechniek en kon dus wel genieten van de vrije trappen van Rice. “Ja, wow. Dat is zeg maar hoe je een vrije trap neemt”, zo reageerde De Boer op de 2-0 van Rice, die in de kruising vloog. “Tenminste, als je een vrije trap neemt, dan heb je iets in gedachten. Wij zeiden vroeger voor de gein weleens: ik ga hem even in het driehoekje wegschieten. Nou, dat deed hij. Dit op het moment suprême doen is natuurlijk heel iets anders.” Volgens De Boer houd je bij een vrije trap met meerdere factoren rekening. “Ten eerste: waar staat de keeper? Staat hij in het midden? Ik vind dat een goede keeper ietsje van het midden staat. De muur is natuurlijk belangrijk. De wind, afstand.”

Volgens De Boer was de plek vanaf waar Rice mocht aanleggen voor zijn tweede, ‘de mooiste afstand’. “Dan kun je snelheid genereren. Courtois staat eigenlijk hartstikke goed. Je ziet de bal eerst een halve meter naast gaat, maar door de snelheid én de curve erin draait. Het is binnenkant wreef, waardoor je zóveel snelheid kunt genereren. En je ziet gewoon dat Courtois, een van de beste keepers ter wereld, niet eens in de buurt komt.” Rice verbaasde vriend en vijand met zijn doelpunten uit vrije trappen. Dat deed hij nog niet eerder, maar volgens De Boer was het desondanks geen toeval. “Hij neemt wel heel veel corners. Arsenal is dit jaar ongelooflijk productief met scoren uit corners, doordat hij heel veel goede corners neemt. Ik zeg altijd: tachtig procent komt van degene die de corner neemt. Dan hoef je er alleen maar tegenaan te lopen. Dat doet hij al fantastisch. Er komt een moment dat een vrijetrappennemer dit moet hebben en dan zal je zien dat er uiteindelijk meer gaan volgen.”

Kritiek op Sneijder

Daarmee was De Boer dus een stuk meer te spreken over de vrije trappen van Rice dan Sneijder. De voormalig voetballer van Real Madrid kwam dinsdagavond na de wedstrijd in Londen met een wel heel opvallende analyse. “Bij de eerste goal stond de muur niet goed. Een rechtspoot mag vanuit die hoek nooit om de muur heen schieten. Het lijkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Als je een beetje een goede trap hebt, dan is dit een hele makkelijke bal. Als je op het veld staat, zie je dat die bal aan die kant om de muur heen doet. De muur stond te ver naar links”, zei Sneijder over het eerste doelpunt van Rice. Bij de tweede goal van de Engelsman wilde Sneijder eveneens ‘een kanttekening’ plaatsen. “Deze is vrij ver. In de herhaling zie je Courtois een stap naar rechts maken. Daardoor is hij kansloos in zijn eigen hoek.”

De analyse van Sneijder kwam hem op veel kritiek te staan. Henk Spaan lijkt evenmin onder de indruk van de blik die Sneijder op beide vrije trappen wierp. “Veel analisten zitten in televisiestudio’s omdat ze zijn wie ze zijn. Toen ze voetbalden moesten ze werken voor hun reputatie. Nu ze de reputatie hebben, volstaan ze met het bewegen van de lippen”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. De columnist luistert liever naar De Boer. “Hij kon iets toevoegen aan de observatie dat Declan Rice de bal ‘perfect raakte’. Hij zei dat Rice bij Arsenal de corners neemt, een waardevolle aanvulling omdat Arsenal vaak scoort uit corners. Die vrije schoppen kwamen dus niet uit de lucht vallen. De Boer weet waarover hij praat, zagen we aan door hemzelf genomen vrije trappen.”

