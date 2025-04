'Frenkie de Jong lost groot probleem op bij FC Barcelona'

was zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Leganés van doorslaggevend belang voor FC Barcelona. De middenvelder begon op bezoek bij de degradatiekandidaat op de bank, maar kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen. Hans-Dieter Flick achtte De Jong nodig om de controle terug te krijgen. Met succes. Sport zag dat de Nederlander een groot probleem verhielp voor de huidige koploper van Spanje.

FC Barcelona slaagde er op bezoek bij Leganés niet in om de galavoorstelling tegen Borussia Dortmund een passend vervolg te geven. Waar de Catalanen midweeks in de kwartfinale van de Champions League nog veel te sterk waren voor de Duitse topclub, hadden ze een paar dagen later een stuk meer moeite met Leganés. Flick greep de ontmoeting met de laagvlieger aan om een aantal spelers rust te geven, waaronder De Jong. De Nederlander moest vanaf de bank echter lijdzaam toezien hoe FC Barcelona in de eerste helft vrijwel geen moment de controle had die het zo graag wil hebben.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Frenkie de Jong legt gigantisch contractaanbod definitief naast zich neer'

Om na de pauze de rust terug te krijgen in de ploeg, was een invalbeurt van De Jong nodig. Flick haalde Ronald Araújo naar de kant, schoof Eric García een linie naar achteren en liet De Jong op zijn inmiddels vertrouwde positie als meest controlerende middenvelder spelen. Dat pakte goed uit. “Barça’s grootste probleem tegen Leganés in de eerste helft was de trage balcirculatie. Er was geen vloeiende beweging en de aanvallers kregen nauwelijks kansen om het doel van Dmitrovic te bereiken. Hier worden de zwakke punten van Araújo duidelijk. Hij is geen specialist in het uitspelen van achteruit, hoewel hij veel andere kwaliteiten heeft”, zo schrijft Sport zondagavond.

Frenkie de Jong vs Leganes



—- irreplaceable.pic.twitter.com/EjelkSc7n9 — sZ- (@szniic) April 12, 2025

‘De Jong stap vooruit gezet in zijn spel én houding’

Araújo verving Pau Cubarsí, de jonge verdediger die veel indruk maakt dit seizoen. Cubarsí is in tegenstelling tot zijn Uruguayaanse concurrent uiterst comfortabel aan de bal en heeft een goede inspeelpass. Met Cubarsí en De Jong buiten de basiself, verdween er veel voetbal uit het elftal. Flick hield Cubarsí weliswaar op de bank - pas tien minuten voor het einde kwam hij binnen de lijnen - maar De Jong maakte na de rust dus meteen zijn opwachting. “Flick zag het duidelijk en wisselde na de rust: De Jong kreeg speeltijd in plaats van Araújo. De Nederlander schoof op naar de machinekamer, samen met Pedri, terwijl Eric terugkeerde naar het centrum van de verdediging, samen met Iñigo Martínez. Met de ’21’ (De Jong zijn rugnummer, red.) op het veld, kreeg Barça een ander ritme en in de beginfase van de tweede helft viel het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd”, zo zag Sport FC Barcelona via een eigen doelpunt gelukkig op voorsprong komen.

LEES OOK: Voetbalfans zeggen na FC Barcelona - Dortmund allemaal hetzelfde over Frenkie de Jong

Spaanse media waren na Leganés - FC Barcelona al zeer te spreken over de inbreng van De Jong. Sport duikt in de cijfers. “De Jong sloot zijn 45 minuten af met een passnauwkeurigheid van 96% (44 van de 46 passes), met één belangrijke pass en nog een lange, precieze pass. Hij won ook twee van de vier grondduels die hij aanging.” Daarmee leverde De Jong dus opnieuw een topprestatie, de zoveelste na de jaarwisseling. “De Nederlander heeft een stap vooruit gezet in zijn spel, maar ook in zijn houding. De derde aanvoerder van het team (na Marc-André Ter Stegen en Araujo, red.) gedraagt zich nu ook als zodanig, zowel op als naast het veld. Hij wist Marc Casadó in te halen als startende middenvelder en is de eerste keuze van Barça om op die positie te spelen”, zo klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een andere trainer uit de Eredivisie kruipt heel even in de huid van Francesco Farioli: "Vijf battles to go." 🔗

👉 Ajax krijgt een open sollicitatie van een oude Champions League-held: "Ik wil trainer worden." 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗

👉 Een vertrek van Francesco Farioli naar één club wordt uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen.' 🔗

👉 De zaakwaarnemer van Brian Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen.' 🔗