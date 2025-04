Voetbalfans zeggen na FC Barcelona - Dortmund allemaal hetzelfde over Frenkie de Jong

vertolkte woensdagavond weliswaar geen hoofdrol bij FC Barcelona in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League (4-0 winst), maar kan andermaal terugkijken op een ijzersterk optreden. De middenvelder ontving de voorbije weken al veel complimenten voor zijn spel en dat is na het thuisduel met Borussia Dortmund niet anders. Op social media spreken veel mensen hun ‘waardering’ uit voor de Oranje-international, die na een moeizame eerste seizoenshelft bezig is aan een bijzondere wederopstanding.

Een enkelblessure opgelopen in april vorig jaar hield De Jong ook in de eerste maanden van het nieuwe seizoen aan de kant. Gedurende zijn afwezigheid grepen andere middenvelders hun kans, waardoor De Jong het na zijn rentree in eerste instantie moest doen met een reserverol. De Jong zat in de slotfase van 2024 vaker wel dan niet op de bank. Zijn perspectief is na de jaarwisseling echter honderdtachtig graden gedraaid. De Jong speelde zich in de basis en is inmiddels een onmisbare schakel op het middenveld van FC Barcelona. De Nederlander betaalt het vertrouwen van zijn trainer Hans-Dieter Flick terug met sterke optredens, waaronder in de return tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey.

Artikel gaat verder onder video

De Jong behoorde woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund andermaal tot de uitblinkers bij FC Barcelona. De statistieken van zijn wedstrijd spreken boekdelen. De Jong had een passingnauwkeurigheid van liefst 97%. Hij completeerde twee lange ballen, won vijf van zijn zes duels en had bovendien twee intercepties. De Jong kreeg in het verleden nog weleens kritiek voor zijn spel zónder bal, maar tegen Borussia Dortmund was hij dus ook bij balverlies erg belangrijk voor zijn ploeg. De reacties op zijn optreden zijn bijzonder lovend. “Wat een wedstrijd, wat een masterclass! Op dit niveau is hij een van de beste spelers ter wereld”, zo schrijft het fanaccount Barça Times. Daar sluit Barça Universal zich bij aan. “Geef toe: op dit moment is Frenkie de Jong een van de beste middenvelders ter wereld.”

LEES OOK: 'Barcelona maakt knieval richting Frenkie de Jong na 'wederopstanding' onder Flick'

Fans en andere kijkers komen haast woorden tekort om het optreden van De Jong tegen Borussia Dortmund te beschrijven. “Frenkie de Jong, wat een prestatie man. Tweede beste speler na Lamine Yamal vandaag. Zijn terugkeer heeft ons seizoen naar nieuwe hoogten gebracht”, zo is iemand lyrisch over de Nederlander, die voor de jaarwisseling nog regelmatig het mikpunt van kritiek was. Marc Casadó maakte tijdens De Jong zijn afwezigheid veel indruk op de positie van controlerende middenvelder en leek de voormalig Ajacied definitief te zijn ingehaald, maar niets blijkt minder waar. Casadó is momenteel weliswaar geblesseerd, maar daarvoor had De Jong hem al uit de basis gespeeld. “Eén van zijn beste wedstrijden voor FC Barcelona. Ik kan haast niet geloven dat ik haar getuige van ben”, schrijft journalist Rafael Hernández. De Jong lijkt nu dus ook definitief de achterban van FC Barcelona voor zich te hebben gewonnen. “Hoe goed was De Jong vandaag? Waar zijn de haters?”, klinkt het veelzeggend.

