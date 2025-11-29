René van der Gijp ziet niets in Wesley Sneijder als nieuwe assistent-trainer van Ajax. Dat vertelt de voetbalanalist in het programma Vandaag Inside. Van der Gijp vindt die rol niet passend bij de status die Sneijder heeft.
De goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde vrijdag dat Ajax Sneijder als optie ziet voor een assistent-functie, vergelijkbaar met de zogenaamde 'John de Wolf-rol'. De Wolf is al jarenlang assistent-trainer bij Feyenoord en wordt gezien als boegbeeld van de club.
Ajax overweegt een vergelijkbare functie bij Sneijder, maar Van der Gijp ziet dat niet zitten: “Laat hem nou niet de John de Wolf van Ajax worden. Dat las ik ergens, dat Ajax hem die rol wil geven", doelt Van der Gijp op de uitspraken van Verweij.
De analist vervolgt: “Hij is zo’n verschrikkelijk goede voetballer geweest, heeft de Champions League gewonnen en is recordinternational. Dan mag je best een functie hebben die verder gaat dan de John de Wolf-rol.”
Hélène Hendriks, ook te gast bij Vandaag Inside, ziet in Sneijder een optie als technisch directeur van Ajax: “Ik denk dat spelers eerder voor hem naar Ajax zouden komen als hij daar zou zitten. En hij kan ook andere trainers aantrekken.”
Andere kandidaten die genoemd worden, zoals oud-Ajacied Maxwell, vindt Hendriks niet per se beter passen bij de Amsterdammers: “Maxwell wordt genoemd als technisch directeur, maar hij is lang assistent-technisch directeur geweest bij Paris Saint-Germain. Dat is compleet anders, met megabudgetten. Met een goede portemonnee kun je best mensen halen.”
Ik moet helemaal niks hebben van Gijp maar hij heeft hier zeker een punt. Sneijder moet zich niet laten verleiden tot een soort cultuurbewaker- of boegbeeldrol. Moet je niet willen. Dat is een beetje "erbij zijn omdat je een bepaald aanzien hebt (gehad) maar in feite heeft je functie nauwelijks inhoud". Je wil toch niet bij een club rondlopen alleen omdat je Sneijder bent? Laat ze dat maar in Rotterdam doen. Ajax kan Sneijder misschien best gebruiken, maar dan wel graag in een fatsoenlijke funktie of anders liever niet. Die cultuurbewaker flauwekul, ik vind het echt zó een onzin. Als één of andere buitenstaander bij een club komt werken en die heeft oog voor de geschiedenis van een club en de manier van werken is het toch prima? Wat nou cultuurbewaker??
