René van der Gijp ziet niets in Wesley Sneijder als nieuwe assistent-trainer van Ajax. Dat vertelt de voetbalanalist in het programma Vandaag Inside. Van der Gijp vindt die rol niet passend bij de status die Sneijder heeft.

De goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde vrijdag dat Ajax Sneijder als optie ziet voor een assistent-functie, vergelijkbaar met de zogenaamde 'John de Wolf-rol'. De Wolf is al jarenlang assistent-trainer bij Feyenoord en wordt gezien als boegbeeld van de club.

Artikel gaat verder onder video

Ajax overweegt een vergelijkbare functie bij Sneijder, maar Van der Gijp ziet dat niet zitten: “Laat hem nou niet de John de Wolf van Ajax worden. Dat las ik ergens, dat Ajax hem die rol wil geven", doelt Van der Gijp op de uitspraken van Verweij.

De analist vervolgt: “Hij is zo’n verschrikkelijk goede voetballer geweest, heeft de Champions League gewonnen en is recordinternational. Dan mag je best een functie hebben die verder gaat dan de John de Wolf-rol.”

Hélène Hendriks, ook te gast bij Vandaag Inside, ziet in Sneijder een optie als technisch directeur van Ajax: “Ik denk dat spelers eerder voor hem naar Ajax zouden komen als hij daar zou zitten. En hij kan ook andere trainers aantrekken.”

Andere kandidaten die genoemd worden, zoals oud-Ajacied Maxwell, vindt Hendriks niet per se beter passen bij de Amsterdammers: “Maxwell wordt genoemd als technisch directeur, maar hij is lang assistent-technisch directeur geweest bij Paris Saint-Germain. Dat is compleet anders, met megabudgetten. Met een goede portemonnee kun je best mensen halen.”