De naam van Wesley Sneijder zingt serieus rond in de Johan Cruijff ArenA. Volgen de doorgaans goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf zou Sneijder een optie zijn als assistent-trainer van de Amsterdammers.
Sneijder wordt deze week veelvuldig gelinkt aan een functie binnen Ajax. Dat begon met Dick Advocaat, die zondag in Goedemorgen Eredivisie aangaf dat Sneijder in zijn ogen de ideale technisch directeur is voor de club. Steeds meer mensen sloten zich daarbij aan. Ook Theo Janssen sprak zich positief uit over Sneijder als mogelijke opvolger van Alex Kroes.
In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt een eventuele stap van Sneijder naar Ajax uitgebreid besproken. Verweij weet dat de naam van de oud-international serieus valt binnen de club, maar niet direct voor de rol van technisch directeur: “De naam van Sneijder valt ook bijvoorbeeld in de John de Wolf-rol bij Ajax”, zegt hij. De Wolf is al jarenlang assistent-trainer bij Feyenoord en geldt als boegbeeld van de club: “Misschien is Sneijder wel de ideale assistent.”
Collega Valentijn Driessen is minder enthousiast over dat idee: “Dat zou ik niet doen. Ik zou Wesley gewoon overal laten functioneren waar je hem op dat moment nodig hebt”, zegt hij. Driessen ziet Sneijder bovendien niet als opvolger van Alex Kroes, zoals Advocaat opperde.
“Niet als technisch directeur, maar wél als iemand die met de technisch directeur meeloopt. Sneijder loopt ook overal binnen. Die kent ook iedereen”, besluit hij.
Op de eerste plaats heeft Sneijder geen diploma. Daarnaast is Ajax geen Feyenoord en moeten we vooral niet een soort "uithangbord van de club" van hem gaan maken, vind ik althans. John de Wolf loopt bij Feyenoord rond omdat hij goed ligt binnen de club en de achterban, en "cultuurbewaker" vind ik persoonlijk ongelofelijke onzin. Dat is een verzonnen baantje. Hij staat te boek als assistent-trainer maar ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat hij een erg belangrijke rol heeft in het geheel. Hij is een clubicoon die ze wat te doen hebben gegeven. Dat klinkt wat respectloos, maar volgens mij is dat echt hoe het zit. Geef Sneijder een volwaardige baan ergens binnen Ajax of laat het achterwege, dat is mijn idee. In vredesnaam geen gecreëerde baan omdat je hem zo graag bij de club wil halen.
