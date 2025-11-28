De naam van Wesley Sneijder zingt serieus rond in de Johan Cruijff ArenA. Volgen de doorgaans goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf zou Sneijder een optie zijn als assistent-trainer van de Amsterdammers.

Sneijder wordt deze week veelvuldig gelinkt aan een functie binnen Ajax. Dat begon met Dick Advocaat, die zondag in Goedemorgen Eredivisie aangaf dat Sneijder in zijn ogen de ideale technisch directeur is voor de club. Steeds meer mensen sloten zich daarbij aan. Ook Theo Janssen sprak zich positief uit over Sneijder als mogelijke opvolger van Alex Kroes.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick Off van De Telegraaf wordt een eventuele stap van Sneijder naar Ajax uitgebreid besproken. Verweij weet dat de naam van de oud-international serieus valt binnen de club, maar niet direct voor de rol van technisch directeur: “De naam van Sneijder valt ook bijvoorbeeld in de John de Wolf-rol bij Ajax”, zegt hij. De Wolf is al jarenlang assistent-trainer bij Feyenoord en geldt als boegbeeld van de club: “Misschien is Sneijder wel de ideale assistent.”

Collega Valentijn Driessen is minder enthousiast over dat idee: “Dat zou ik niet doen. Ik zou Wesley gewoon overal laten functioneren waar je hem op dat moment nodig hebt”, zegt hij. Driessen ziet Sneijder bovendien niet als opvolger van Alex Kroes, zoals Advocaat opperde.

“Niet als technisch directeur, maar wél als iemand die met de technisch directeur meeloopt. Sneijder loopt ook overal binnen. Die kent ook iedereen”, besluit hij.