Ajax moet werk maken van de komst van Wesley Sneijder. Dat stelt Theo Janssen bij Ziggo Sport. Hij ziet de komst van de analist naar de Johan Cruijff ArenA wel zitten.

Sneijder wordt sinds zondag veelvuldig in verband gebracht met een functie als technisch directeur van Ajax. Dick Advocaat zei in het programma Goedemorgen Eredivisie dat hij in de voormalig middenvelder een goede technisch directeur voor de club ziet.

Sneijder zelf deed dinsdagavond ook nog een open sollicitatie: "Of ik het zou willen? Dat ligt eraan. Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek", zei hij tijdens de analyse van de wedstrijd tussen Ajax en Benfica (0-2) voor Ziggo Sport.

"Ik vind het helemaal niet zo'n gekke gedachte", aldus Janssen. "Als je iemand naast hem zet, zou dat best kunnen. Het is een jongen die een heel grote naam heeft en ook veel contacten. Dat zagen we ook bij die beelden met de trainer van de tegenpartij", doelt Janssen op het onderonsje tussen Mourinho en Sneijder voorafgaand aan de clash tussen Ajax en Benfica.