Een hartverwarmend moment dinsdagavond voorafgaand aan het Champions League-duel van Ajax met Benfica. José Mourinho, de trainer van de Portugese grootmacht, gaf Wesley Sneijder een kus op diens voorhoofd toen hij het veld opliep.

Sneijder en Mourinho kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Internazionale, van 2008 tot en met 2010. Hun gezamenlijke hoogtepunt beleefden zij in het seizoen 2009/10, toen Inter de Champions League, de Italiaanse landstitel én de Coppa Italia won.

De relatie tussen Sneijder en Mourinho is kennelijk nog steeds opperbest. Voor de wedstrijd zocht de Portugese coach Sneijder op toen de oud-middenvelder langs het veld analysewerkzaamheden verrichte voor Ziggo Sport.

Wat volgde was een innige begroeting: Mourinho gaf Sneijder een kus op het voorhoofd. Ook collega-analist Khalid Boulahrouz kreeg een flinke knuffel van Mourinho; de twee werkten in het verleden samen bij Chelsea.