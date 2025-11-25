Live voetbal

Portugese media zien Ajax als 'ideale tegenstander' voor Benfica: 'Kwetsbaarheid is evident'

De media in Portugal zien in Ajax de ideale tegenstander voor Benfica om zich eindelijk te laten zien in de Champions League. Beide oud-winnaars van de 'cup met de grote oren' zijn na vier speelronden in de competitiefase nog zonder punten, maar daar gaat dinsdagavond voor één van beiden verandering in komen.

Ajax ging onder John Heitinga achtereenvolgens ten onder tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1) en Galatasaray (0-3). Die laatste wedstrijd kostte Heitinga uiteindelijk de kop, waardoor interim-trainer Fred Grim vanavond zijn Champions League-debuut mag maken tegen het Benfica van José Mourinho.

The Special One keerde in september na 25 jaar terug bij Benfica. Onder zijn voorganger, Bruno Lage, leverde de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen een pijnlijke nederlaag tegen Qarabag (2-3) op. Mourinho wacht Europees echter ook nog altijd op zijn eerste punten: Benfica verloor onder hem achtereenvolgens van Chelsea (1-0), Newcastle United (3-0) en Bayer Leverkusen (0-1).

Het Portugese A Bola ziet dinsdagavond een uitgelezen kans voor Benfica om van de hatelijke nul af te komen. "Hoewel de missie in de Johan Cruijff ArenA, waar Benfica pas één keer wist te winnen, niet makkelijk lijkt, zou Benfica kunnen profiteren van het feit dat de tegenstander verzwakt is en verre van het geduchte Ajax van weleer", schrijft de sportkrant, die erop wijst dat Ajax zowel aanvallend (één doelpunt voor) als verdedigend (veertien tegen) het slechtst presteert van alle clubs in het miljardenbal. "De kwetsbaarheid van het Nederlandse team is evident, wat de wedstrijd van vandaag ideaal maakt om een eerste teken van leven in de Champions League te geven", schrijven de Portugezen dan ook.

Benfica met twee oud-Eredivisiespelers in de ArenA?

Mourinho kan vanavond in de Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op de Belgische spits Dodi Lukebakio. A Bola verwacht basisplaatsen voor twee voormalig Eredivisie-spelers: Fredrik Aursnes (ex-Feyenoord) en topscorer Vangelis Pavlidis (ex-Willem II en -AZ).

Vermoedelijke opstelling Benfica: Trudin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barreiro, Barrenechea; Aursnes, Pavlidis, Sudakov

Ondanks dat beide clubs stijf onderaan staan, blijft het natuurlijk een prachtig affiche. Mourinho weer in Nederland zoals we hem kennen… en twee traditionele clubs die vechten voor hun eerste punten. De Portugese media doen alsof Benfica “eindelijk” een kans krijgt, maar eerlijk.. Ajax denkt precies hetzelfde. Beide ploegen hebben een dramatische campagne, beide ploegen zijn kwetsbaar, en dan kan zo’n wedstrijd juist alle kanten op. Ook erg benieuwd naar Aursnes, heeft 1 jaar bij Feyenoord gespeeld maar wat kan hij goed voetballen.

Ik heb het altijd een geweldige affiche gevonden, net zoals o.a. tegen Liverpool, Real Madrid, AC Milan en Inter Milan !!

Ondanks dat beide clubs stijf onderaan staan, blijft het natuurlijk een prachtig affiche. Mourinho weer in Nederland zoals we hem kennen… en twee traditionele clubs die vechten voor hun eerste punten. De Portugese media doen alsof Benfica “eindelijk” een kans krijgt, maar eerlijk.. Ajax denkt precies hetzelfde. Beide ploegen hebben een dramatische campagne, beide ploegen zijn kwetsbaar, en dan kan zo’n wedstrijd juist alle kanten op. Ook erg benieuwd naar Aursnes, heeft 1 jaar bij Feyenoord gespeeld maar wat kan hij goed voetballen.

Ik heb het altijd een geweldige affiche gevonden, net zoals o.a. tegen Liverpool, Real Madrid, AC Milan en Inter Milan !!

