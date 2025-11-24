Ajax vervolgt de Champions League dinsdagavond om 18.45 uur tegen het Portugese Benfica. Interim-trainer Fred Grim ziet Lucas Rosa terugkeren bij de wedstrijdselectie, terwijl Anton Gaaei nog een vraagteken is. Welke elf namen gaat de oefenmeester in zijn derde wedstrijd als interim? De vermoedelijke opstelling van Ajax vind je in dit artikel.

Grim kent allerminst een lekker begin als interim-trainer van Ajax. Tijdens zijn vuurdoop voor de interlandperiode gingen de Amsterdammers met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Utrecht, terwijl er afgelopen weekend in eigen huis een 2-1 nederlaag werd geleden tegen Excelsior. De zestigjarige oefenmeester zal dan ook hopen dat driemaal scheepsrecht is en dat tegen Benfica wel een resultaat gehaald zal worden.

Rosa terug bij selectie, Gaaei vraagteken

Tegen de Portugese grootmacht die onder leiding staat van José Mourinho kan Grim in ieder geval weer beschikken over rechtsback Rosa. Op de persconferentie liet de interim-trainer weten dat de Braziliaan weer tot de wedstrijdselectie behoort. Achter de naam van Gaaei, die zaterdagavond tegen Excelsior geblesseerd uitviel, staat nog wel een vraagteken.

Hoewel Grim te kennen gaf dat hij niet een vaste eerste doelman heeft, lijkt de voorkeur tegen Benfica toch weer uit te gaan naar Remko Pasveer. Doordat Gaaei nog een twijfelgeval is lijkt Rosa terug te keren in de basiself. De linksbackpositie wordt, net als tegen Excelsior, waarschijnlijk ingevuld door Gerald Alders. Al is Owen Wijndal wel weer inzetbaar. Josip Sutalo en Youri Baas zullen het hart van de defensie vormen.

Op het middenveld van Ajax worden naar alle waarschijnlijkheid geen wijzigingen doorgevoerd. Dat betekent dat Youri Regeer, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh de machinekamer van de Amsterdammers zullen zijn tegen Benfica. Ook voorin lijkt Grim geen wijzigingen door te voeren, wat zou betekenen dat Oliver Edvardsen, Wout Weghorst en Mika Godts voor de doelpunten moeten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.