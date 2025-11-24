Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim heeft Rosa terug tegen Benfica

Fred Grim
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
24 november 2025, 15:51

Ajax vervolgt de Champions League dinsdagavond om 18.45 uur tegen het Portugese Benfica. Interim-trainer Fred Grim ziet Lucas Rosa terugkeren bij de wedstrijdselectie, terwijl Anton Gaaei nog een vraagteken is. Welke elf namen gaat de oefenmeester in zijn derde wedstrijd als interim? De vermoedelijke opstelling van Ajax vind je in dit artikel.

Grim kent allerminst een lekker begin als interim-trainer van Ajax. Tijdens zijn vuurdoop voor de interlandperiode gingen de Amsterdammers met 2-1 onderuit op bezoek bij FC Utrecht, terwijl er afgelopen weekend in eigen huis een 2-1 nederlaag werd geleden tegen Excelsior. De zestigjarige oefenmeester zal dan ook hopen dat driemaal scheepsrecht is en dat tegen Benfica wel een resultaat gehaald zal worden.

Rosa terug bij selectie, Gaaei vraagteken

Tegen de Portugese grootmacht die onder leiding staat van José Mourinho kan Grim in ieder geval weer beschikken over rechtsback Rosa. Op de persconferentie liet de interim-trainer weten dat de Braziliaan weer tot de wedstrijdselectie behoort. Achter de naam van Gaaei, die zaterdagavond tegen Excelsior geblesseerd uitviel, staat nog wel een vraagteken.

Hoewel Grim te kennen gaf dat hij niet een vaste eerste doelman heeft, lijkt de voorkeur tegen Benfica toch weer uit te gaan naar Remko Pasveer. Doordat Gaaei nog een twijfelgeval is lijkt Rosa terug te keren in de basiself. De linksbackpositie wordt, net als tegen Excelsior, waarschijnlijk ingevuld door Gerald Alders. Al is Owen Wijndal wel weer inzetbaar. Josip Sutalo en Youri Baas zullen het hart van de defensie vormen.

Op het middenveld van Ajax worden naar alle waarschijnlijkheid geen wijzigingen doorgevoerd. Dat betekent dat Youri Regeer, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh de machinekamer van de Amsterdammers zullen zijn tegen Benfica. Ook voorin lijkt Grim geen wijzigingen door te voeren, wat zou betekenen dat Oliver Edvardsen, Wout Weghorst en Mika Godts voor de doelpunten moeten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Welk resultaat verwacht jij bij Ajax - Benfica?

168 stemmen

avatar

Het zou natuurlijk prachtig zijn voor het Nederlands voetbal als Ajax resultaat weet te behalen. Benfica heeft zelf ook nog nul punten in de Champions League, dus dit is het moment om thuis de eerste punten te pakken. Als er ergens kansen liggen, dan is het nu.

Neesje
1.625 Reacties
1.155 Dagen lid
8.755 Likes
Neesje
  • 2
    + 1
avatar

Weer opa Pasveer erin !!!

ERIMIR
4.012 Reacties
505 Dagen lid
38.561 Likes
ERIMIR
  • 2
    + 1
avatar

Dit gaat denk ik weer een flop worden voor Ajax. Begrijp de opstelling niet. Dit lijkt een Heitingaopstelling wel. Pasveer, Alders waren de boosdoeners van het verlies tegen Excelsior. Waarom wordt Itakura niet opgesteld en waarom vasthouden aan die Weghorst. Laat hem het laatste halfuur invallen als de stand daarom vraagt.

Ajax - Benfica

Ajax
18:45
Benfica
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
4
2
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
PSV
4
2
5
19
Monaco
4
-2
5
20
Pafos
4
-3
5
21
Leverkusen
4
-4
5
22
Club Brugge
4
-2
4
23
Frankfurt
4
-4
4
24
Napoli
4
-5
4
25
Marseille
4
1
3
26
Juventus
4
-1
3
27
Athletic
4
-5
3
28
R. Union SG
4
-8
3
29
Bodø/Glimt
4
-3
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
4
-9
1
35
Benfica
4
-6
0
36
Ajax
4
-13
0

Complete Stand

