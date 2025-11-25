Pascal Jansen lijkt niet onwelwillend tegenover het trainerschap bij Ajax te staan. De huidige trainer van het Amerikaanse New York City FC werd er door het Algemeen Dagblad naar gevraagd en hij weigert het werken bij de Amsterdammers te vergelijken met 'het binnenlopen van een brandend huis'

Fred Grim werd vlak voor de interlandbreak naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van John Heitinga, die het veld moest ruimen na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Galatasaray. Kort daarop gaf algemeen directeur Menno Geelen al aan dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil benoemen, voordat een nieuwe trainer wordt aangesteld. Alex Kroes stelde zijn functie namelijk eveneens ter beschikking na het vertrek van Heitinga, waardoor de clubtop eerst die vacature wil invullen voordat er een definitieve hoofdtrainer wordt aangesteld. Tot die tijd - of anders in ieder geval tot het eind van het seizoen - blijft Kroes aan.

Voor de functie van technisch directeur lijkt Ajax de pijlen momenteel te hebben gericht op Jordi Cruijff. Toch wordt er voor het trainersvraagstuk ook al volop gespeculeerd. Zo stelde Ajax-watcher Mike Verweij dat Jansen een 'hele logische naam' zou zijn voor de club. De Amsterdammers hebben echter nog niet gebeld, maar zijn omgeving heeft Jansen weleens voor de voeten gegooid of het trainerschap van Ajax niet wat voor hem is.

"Mensen vergelijken werken bij Ajax met het binnenlopen van een brandend huis", aldus Jansen. "Zo zie ik dat niet, ik ben van een halfvol glas. Ik zie dan uitdagingen. Ik geef jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen en creëer waarde op het veld. Met AZ heb ik goede resultaten gehaald in de eredivisie en tegen de traditionele topdrie.”

Vooralsnog is een vertrek uit de Verenigde Staten nog niet aan de orde wat Jansen betreft. "Maar ik zit nu nog goed hier en hoef ik nergens over na te denken. Half december ben ik weer even in Nederland na een paar dagen Manchester. Manchester City is de zusterclub van New York. Ik hoop dat ik een mooi gesprek met Pep Guardiola kan hebben en dat Tijjani (Reijnders, de speler waarmee hij samenwerkte bij AZ, red.) kan zien", besluit hij.