Pascal Jansen is volgens Mike Verweij 'een hele reële optie' als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat vertelt de clubwatcher van de Amsterdammers in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Daarnaast breekt Verweij ook een lans voor Wesley Sneijder, niet als technisch directeur maar wel voor een rol binnen de club.

Grim werd vlak voor de interlandbreak naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van John Heitinga, die het veld moest ruimen na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Galatasaray. Kort daarop gaf algemeen directeur Menno Geelen al aan dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil benoemen, voordat een nieuwe trainer wordt aangesteld. Alex Kroes stelde zijn functie namelijk eveneens ter beschikking na het vertrek van Heitinga, waardoor de clubtop eerst die vacature wil invullen voordat er een definitieve hoofdtrainer wordt aangesteld. Tot die tijd - of anders in ieder geval tot het eind van het seizoen - blijft Kroes aan.

Zodra Ajax een nieuwe technisch directeur in huis heeft, is voormalig AZ-trainer Jansen een realistische optie. "Hij heeft het bij AZ heel goed gedaan en hij heeft altijd oog gehad voor de jeugd. Ik zou dat wel een hele reële optie vinden op het lijstje met kandidaten", aldus Verweij. "Of hij de voornaamste kandidaat is, dat moet de nieuwe technisch directeur maar bepalen. Maar ik zou Pascal Jansen een hele logische naam vinden voor Ajax.'

Ook Verweij breekt lans voor Sneijder

Daarnaast vindt Verweij ook dat Sneijder betrokken moet worden bij Ajax. Afgelopen zondag pleitte Dick Advocaat er al voor dat Ajax hem moet aanstellen als technisch directeur, maar dat is volgens de clubwatcher een brug te ver. "Ik vind technisch directeur even een stap te hoog, maar ik vind wel dat Ajax alles moet doen om Wesley Sneijder binnen te halen", klinkt het. "Prominente leden vinden dat Wesley niet bang is om zijn mening te geven en ook een goede voetbalmening heeft. Ik denk dat er veel meer Ajax-DNA moet komen. Er zijn jongens die opgeleid worden, zoals Siem de Jong, Ricardo van Rhijn en Daniël de Ridder. Zet hem daarbij en stoom hem klaar."

Valentijn Driessen komt vervolgens met het advies om Sneijder bij de nieuwe technisch directeur neer te zetten. "De man heeft een schat en ervaring en contacten, zowel bij trainers als spelers en clubs. Op het moment dat Wesley Sneijder belt naar Inter, dan gaat de deur iets makkelijker open dan wanneer Marijn Beuker belt. Dan blijft de deur dicht of haal je een nummer zes van Liverpool. Sneijder is iemand, ook voor deze spelers nog. Hij praat natuurlijk niet dom over voetbal, integendeel. Welke rol je ook voor hem verzint, maar hij moet gewoon bij Ajax betrokken worden", besluit hij.