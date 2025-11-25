Live voetbal

Mike Verweij: 'Ik zou Pascal Jansen een hele logische naam vinden voor Ajax'

Mike Verweij: 'Ik zou Pascal Jansen een hele logische naam vinden voor Ajax'
Foto: © Goedemorgen Eredivisie
4 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
25 november 2025, 13:58   Bijgewerkt: 16:45

Pascal Jansen is volgens Mike Verweij 'een hele reële optie' als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat vertelt de clubwatcher van de Amsterdammers in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Daarnaast breekt Verweij ook een lans voor Wesley Sneijder, niet als technisch directeur maar wel voor een rol binnen de club.

Grim werd vlak voor de interlandbreak naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van John Heitinga, die het veld moest ruimen na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Galatasaray. Kort daarop gaf algemeen directeur Menno Geelen al aan dat Ajax eerst een nieuwe technisch directeur wil benoemen, voordat een nieuwe trainer wordt aangesteld. Alex Kroes stelde zijn functie namelijk eveneens ter beschikking na het vertrek van Heitinga, waardoor de clubtop eerst die vacature wil invullen voordat er een definitieve hoofdtrainer wordt aangesteld. Tot die tijd - of anders in ieder geval tot het eind van het seizoen - blijft Kroes aan.

Artikel gaat verder onder video

Zodra Ajax een nieuwe technisch directeur in huis heeft, is voormalig AZ-trainer Jansen een realistische optie. "Hij heeft het bij AZ heel goed gedaan en hij heeft altijd oog gehad voor de jeugd. Ik zou dat wel een hele reële optie vinden op het lijstje met kandidaten", aldus Verweij. "Of hij de voornaamste kandidaat is, dat moet de nieuwe technisch directeur maar bepalen. Maar ik zou Pascal Jansen een hele logische naam vinden voor Ajax.'

Ook Verweij breekt lans voor Sneijder

Daarnaast vindt Verweij ook dat Sneijder betrokken moet worden bij Ajax. Afgelopen zondag pleitte Dick Advocaat er al voor dat Ajax hem moet aanstellen als technisch directeur, maar dat is volgens de clubwatcher een brug te ver. "Ik vind technisch directeur even een stap te hoog, maar ik vind wel dat Ajax alles moet doen om Wesley Sneijder binnen te halen", klinkt het. "Prominente leden vinden dat Wesley niet bang is om zijn mening te geven en ook een goede voetbalmening heeft. Ik denk dat er veel meer Ajax-DNA moet komen. Er zijn jongens die opgeleid worden, zoals Siem de Jong, Ricardo van Rhijn en Daniël de Ridder. Zet hem daarbij en stoom hem klaar."

Valentijn Driessen komt vervolgens met het advies om Sneijder bij de nieuwe technisch directeur neer te zetten. "De man heeft een schat en ervaring en contacten, zowel bij trainers als spelers en clubs. Op het moment dat Wesley Sneijder belt naar Inter, dan gaat de deur iets makkelijker open dan wanneer Marijn Beuker belt. Dan blijft de deur dicht of haal je een nummer zes van Liverpool. Sneijder is iemand, ook voor deze spelers nog. Hij praat natuurlijk niet dom over voetbal, integendeel. Welke rol je ook voor hem verzint, maar hij moet gewoon bij Ajax betrokken worden", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Pastoor, Van Basten en Godts

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Jose Mourinho

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
4 reacties
Reageren
4 reacties
dilima1966
2.812 Reacties
897 Dagen lid
15.652 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat de nieuwe technische directeur straks gaat beslissing wie de nieuwe trainer wordt daar is het wachten op dat er een geschikte kandidaat naar voren komt tot die tijd zullen we het met grim moeten doen

Neesje
1.628 Reacties
1.155 Dagen lid
8.758 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee joh .

Docker
112 Reacties
8 Dagen lid
240 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alex Pastoor heeft aangegeven dat hij het graag wil doen. Dan denk ik dat je als Ajax zijnde met hem in gesprek moet gaan. Ik heb geen idee wat hij kan, maar hij heeft qua intelligentie en welbespraaktheid voor mij al 2 pluspunten. Wat heel belangrijk is voor Ajax, denk ik, hij WIL het doen. Bij allerlei andere genoemde namen moet je dat maar afwachten. Pascal Jansen ben ik geen fan van. Wesley Sneijder naar Ajax halen vind ik wel een optie, maar zeker niet als TD. Misschien wel in een lagere bestuursfunctie.

FrankdeG
71 Reacties
8 Dagen lid
170 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we Jansen nou niet aan ajax koppelen. Was niet goed genoeg voor AZ dus ook niet voor ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.812 Reacties
897 Dagen lid
15.652 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat de nieuwe technische directeur straks gaat beslissing wie de nieuwe trainer wordt daar is het wachten op dat er een geschikte kandidaat naar voren komt tot die tijd zullen we het met grim moeten doen

Neesje
1.628 Reacties
1.155 Dagen lid
8.758 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee joh .

Docker
112 Reacties
8 Dagen lid
240 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alex Pastoor heeft aangegeven dat hij het graag wil doen. Dan denk ik dat je als Ajax zijnde met hem in gesprek moet gaan. Ik heb geen idee wat hij kan, maar hij heeft qua intelligentie en welbespraaktheid voor mij al 2 pluspunten. Wat heel belangrijk is voor Ajax, denk ik, hij WIL het doen. Bij allerlei andere genoemde namen moet je dat maar afwachten. Pascal Jansen ben ik geen fan van. Wesley Sneijder naar Ajax halen vind ik wel een optie, maar zeker niet als TD. Misschien wel in een lagere bestuursfunctie.

FrankdeG
71 Reacties
8 Dagen lid
170 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we Jansen nou niet aan ajax koppelen. Was niet goed genoeg voor AZ dus ook niet voor ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Pascal Jansen

Pascal Jansen
New York City Football Club
Team: NYCFC
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (27 jan. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel