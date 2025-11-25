Valentijn Driessen en Johan Derksen zijn niet onverdeeld enthousiast over de gesprekken die Ajax voert met Jordi Cruijff. De zoon van clubicoon Johan is serieus in beeld om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur, maar in Vandaag Inside wordt Max Huiberts naar voren geschoven als betere kandidaat.

Kroes stelde begin deze maand zijn positie ter beschikking bij het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga, maar blijft aan zolang Ajax nog geen opvolger heeft gevonden. Gisteren (maandag) lekte een foto uit waarop Cruijff (51) in een hotel in Barcelona om tafel zit met Ajax-bestuurders Menno Geelen en Marijn Beuker. De gesprekken zouden zich nog 'in een oriënterende fase' bevinden.

Derksen vraagt zich hardop af of Cruijff de juiste man is om Ajax uit het slop te trekken. "Ik vind Jordi een uitstekende jongen. Een rustige persoonlijkheid, heeft natuurlijk heel veel meegemaakt", begint De Snor. "Maar hij heeft nu niet een denderende carrière als technisch directeur. Hij heeft in Israël gezeten (bij Maccabi Tel Aviv, red.), daar heeft hij Peter Bosz gehaald. Dat vond ik wel een goede beslissing. Maar als Ajax zou ík zoeken naar een technisch directeur die het ergens anders al heeft laten zien. Dan is voor mij de eerste kandidaat die jongen van AZ", wijst Derksen naar Huiberts.

Op 12 november jongstleden maakte AZ bekend dat Huiberts aan het einde van het seizoen gaat vertrekken als directeur voetbalzaken, een functie die hij dan elf jaar bekleed heeft. Diezelfde dag wist De Telegraaf al te melden dat Huiberts in de toekomst een buitenlands avontuur aan hoopt te gaan en dat hij 'onder geen beding' bij Ajax aan de slag zou gaan. Valentijn Driessen is het desondanks roerend met Derksen eens. "Hij wil niet, maar betaal hem desnoods tien miljoen", zegt de chef voetbal van diezelfde ochtendkrant. "Hij verdient gewoon driehonderd miljoen voor AZ, dan is dat toch een koopje, joh? Zo iemand moet je hebben, maar als hij niet wil dan houdt het op."

VIDEO - Johan Derksen en Valentijn Driessen hebben tip voor Ajax: 'Betaal hem desnoods tien miljoen!'