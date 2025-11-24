Johan Derksen heeft in zijn podcast Groeten uit Grolloo teruggeblikt op de weglooprel bij Vandaag Inside. De oud-voetballer vertrok ruim een jaar geleden al na vier minuten uit de uitzending na een opmerking van Wilfred Genee. Derksen stelt dat het een voorbedacht complot was van de presentator om hem voor schut te zetten.

Begin november 2024 besloot Derksen al na vier minuten te vertrekken bij Vandaag Inside na een opmerking van Genee. Tijdens de promovideo voorafgaand aan de uitzending grapte de presentator van zijn tafelgenoot een lijstje met veertien onderwerpen te hebben gekregen; een opmerking die bij Derksen niet goed viel. Aan het begin van de talkshow maakte Genee daar nogmaals een grap over, waarna De Snor besloot om te vertrekken.

In Groeten uit Grolloo komt het incident bijna een jaar later ter sprake, omdat Wierd Duk, de favoriete VI-gast van Derksen, zaterdagavond wegliep bij de NPO-talkshow Dit is de Week. De voormalig verdediger geeft de vaste tafelgast groot gelijk. “Ik vond het niet overdreven. Als je naar een tv-programma gaat en die Ronit Palache heeft zich thuis voorgenomen: ‘Ik heb een hekel aan Wierd, die ga ik even voor lul zetten’. Zij had het allemaal keurig in haar telefoontje genoteerd. Als je dan doorhebt dat die mevrouw maar één doel heeft: geen discussie over allemaal onderwerpen die daar worden behandeld, maar Wierd voor lul zetten. Dan kun je maar één ding doen: opstappen.”

Derksen betrekt vervolgens zijn eigen situatie erbij, doelend op zijn vroegtijdige vertrek bij Vandaag Inside van een jaar geleden. “Wilfred had zich toen ook voorgenomen om mij even voor lul te zetten”, blikt het boegbeeld van VI terug. “Dan denk ik: hier doe ik niet aan mee. Ik wil best discussiëren, maar als de tegenpartij thuis een complot bedenkt met hoe ze het aanpakken, wordt het tijd om je te distantiëren.”