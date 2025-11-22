Het had niet veel gescheeld of Johan Derksen was al in 2011 gestopt met Vandaag Inside. Nadat het toenmalige Voetbal International voor het eerst de Gouden Televizier-Ring won, gaf Genee Derksen een zoen. De Snor was daar niet van gediend en overwoog rigoureuze maatregelen, vertelt de presentator bij In de Wandelgangen.

Het onderwerp komt ter sprake nadat Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk toegeeft dat hij veel knuffelde met de in juli overleden George Kooymans, die als gitarist diende van de succesvolle band. “Ik en Johan knuffelen ook heel vaak”, zegt Genee serieus, terwijl hij Zuiderwijk diep in de ogen aankijkt. “Dat is dus niet. Je dacht dat ik het meende!”, lacht de presentator vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

Toen Vandaag Inside in oktober dit jaar voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring won, omhelsde Genee Derksen. “Toen heb ik hem toch even beetgepakt. Hij houdt daar niet van”, weet Genee. Vervolgens haalt de 58-jarige Leeuwarder een anekdote uit 2011 aan. “Toen zoende ik hem zelfs nadat we de Televizier-Ring wonnen. Dat vond hij helemaal verschrikkelijk en hij wilde stoppen met het programma. Soms moet je toch even het leven vieren met z’n allen?”, aldus Genee.

“Wij doen al bijna 25 jaar dit programma en we hebben nog steeds ruzie met elkaar. Maar we hebben hem (Derksen, red.) nu zover dat hij meegaat naar Curaçao, dus dat is mooi.” Eerder stond De Snor niet bepaald te popelen om mee te gaan naar het eiland. “Hij wilde absoluut niet mee. Hij ging niet mee ‘naar dat schoolreisje’, want dat vond hij allemaal onzin”, somt Genee op.

VIDEO: Vandaag Inside - Cesar Zuiderwijk omhelst Wilfred Genee in De Wandelgangen: ‘Het was hartstikke leuk!’