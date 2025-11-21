Johan Derksen heeft zijn bedenkingen bij de alcoholconsumptie van René van der Gijp en Job Knoester. Zijn twee Vandaag Inside-collega’s nuttigen vaak een wijntje aan tafel; met name Van der Gijp staat bekend om zijn voorliefde voor rode wijn.

Derksen erkent dat hij ook zijn slechte gewoontes heeft. Zo zal hij niet snel stoppen met het roken van sigaren. “Je kunt er oud mee worden, dat heb ik al bewezen”, vertelt hij in een interview met Party. Hij weet niet eens hoeveel sigaren hij rookt. “Ik tel ze niet, ik rook de hele dag door."

Over de alcoholconsumptie van Nederlanders maakt Derksen zich zorgen. “Momenteel zijn nog twee glazen alcohol voor deelname aan het verkeer toegestaan. Maar ik vind dat Nederland daar te slordig mee is. Ik vraag me ook af: is het verstandig dat we aan talkshowtafels drinken?”

Wat vindt hij ervan dat Van der Gijp en Knoester wijn drinken aan de talkshowtafel? “Een verkeerd signaal naar het volk en bovendien moeten die mannen na de uitzending ook nog gewoon naar huis rijden, hè?”

Geen angst voor de dood

Derksen wordt een dagje ouder (76), maar zegt ‘helemaal niet’ bang te zijn voor de dood. “Het kerkhof is bij ons aan de overkant van de straat, daar mogen ze me gerust afzetten als het zover is. Daarnaast is een café, laat ze daar een lekker biertje gaan halen.”

Voorlopig is hij niet van plan om het rustiger aan te doen. “Zolang ik nog uit mijn woorden kan komen en op dezelfde scherpe wijze kan vertellen wat ik denk en vind, kan ik nog wel even mee.”

“Kijk, wat ik doe, is een ervaringsvak”, zegt de oud-voetballer. “Je moet veel levenservaring hebben en je wordt ieder jaar een stukje beter. En ik hoop dat John de Mol zich ook realiseert dat ik ieder jaar een stukje duurder word. Over een jaar of tien zit ik op m'n top, dan gaat het pas echt gebeuren.”