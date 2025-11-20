Wilfred Genee vreest voor een nieuwe racismerel na de uitzending van Vandaag Inside op donderdagavond. Johan Derksen noemde Humberto Tan een ‘namaakaapje’, maar verzekerde dat hij daar geen racistische bedoelingen bij had.

Tan reikte donderdagavond een award uit aan de redactie van Vandaag Inside, nadat de website van het programma werd verkozen tot Website van het Jaar in de categorie Media. Derksen denkt dat Tan daar weinig plezier in had. “Hij gunt ons het licht in de ogen niet. Hij is heel gevoelig voor wat wij hier over hem zeggen.” Derksen erkent dat hij ‘helemaal niet positief’ is over de RTL Tonight-presentator. “Want het is een namaak aapje.”

Genee grijpt dan in: “Het aapje vind ik helemaal een beetje lastig een lastig woord in dezen.” Derksen antwoordt: “Ja, maar dat is niet racistisch bedoeld, maar hij is namaak.” Volgens Genee moet Derksen toch oppassen met die woordkeuze. “Dat je hem niet leuk vindt, oké, dat kan je vinden.” Vervolgens noemt Derksen hem dan maar een ‘namaakkrokodil’.

Later in de uitzending komt Genee nog even terug op het gesprek. “Jij zei net ‘het is niet racistisch bedoeld’, ik weet wel dat hij daar veel mee te maken heeft Dat heeft hij gezegd toen ik hem in het verleden sprak. Hij heeft echt veel te maken met racisme, online en op allerlei manier. Ik schrok daar echt van toen ik het hoorde.”

Het verandert niets aan de wijze waarop Tan door Derksen wordt beoordeeld. “Wat ik het ergste aan Humberto vind – en dat zie ik in elk programma dat hij doet – is dat hij een komediant is. Jij vertelt een zielig verhaal en de tranen komen meteen. Jij vertelt iets waar je je over opwindt en hij wordt boos. Maar alles wat hij doet, is gespeeld. En dat hebben mensen door.”

Bij Vandaag Inside is dat anders, stelt Derksen. “Wij zijn geweldige klootzakken, maar wij zijn wél zoals we zijn. Humberto is níét zoals hij is. Hij speelt inderdaad Mr. Nice Guy, maar dat ís hij helemaal niet." Als tafelgast Tina Nijkamp aangeeft dat zij Tan achter de schermen wel aardig is, geeft Derksen evenwel toe: “Het is geen onaardige collega.”